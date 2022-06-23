Рушниці для України: у США поліція зібрала вантаж зброї для українців

У США поліція зібрала вантаж зброї для українців / ua.depositphotos.com і Twitter

У США, в штаті Флорида, в мегаполісі Майамі, місцеві копи зібрали 68 примірників вогнепальної зброї - "заради захисту України". Таке повідомлення було опубліковано на офіційній сторінці місцевого департаменту поліції в сервісі мікроблогів Twitter.

Акція називалася Guns 4 Ukraine ("зброя для України"). Як кажуть поліцейські, основною метою заходу було скорочення одиниць зброї на вулицях Маямі і одночасно надання допомоги українцям у захисті від повномасштабної військової російської агресії.

Погодилися здати свою зброю американцям платили компенсацію: за пістолет — 50 доларів, за рушницю — 100 доларів, а за пістолети-кулемети AK-47 або AR-15 — 150 доларів.

Цікаво, що бажаючих здати зброю виявилося досить багато – до будівлі мерії Майамі вишикувалася ціла черга автомобілів і мотоциклів. Як кажуть копи, тільки за один день акції їм вдалося зібрати 68 одиниць зброї.

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Нагадаємо, раніше представники Пентагону говорили, що відвантажили у військово-транспортний літак на базі в Каліфорнії нову партію потужної зброї - 155-міліметрових буксируваних гаубиць M777.

"Гаубиці є частиною зусиль США поряд з партнерами і союзниками з НАТО для надання Україні додаткових можливостей", – повідомили американські офіцери.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що у Росії тотальна перевага в артилерії на Донбасі. Дипломат закликав Захід посилити поставки озброєнь Києву. Глава МЗС України підкреслив, що без посилення військової допомоги ЗСУ буде складно протистояти наступу російських військ, не кажучи вже про перехід в контрнаступ.

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