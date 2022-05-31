Міністр армії США пояснила, як Білий дім вибирає зброю для відправки ЗСУ / Defence.gov

Влада США хоче допомогти Україні захистити себе від російської повномасштабної військової агресії. Але разом з тим Вашингтон намагається уникнути небезпечної ескалації війни і це впливає на те, яку зброю Пентагон надає ЗСУ. Про це сказала міністр армії США Крістін Уормут під час конференції в Atlantic Council.

"США хочуть забезпечити Україну всім необхідним без ескалації, щоб війна не поширилася за українські кордони. Якщо Путін відчує, що його загнали в кут, що він зробить? Чи застосує він тактичну ядерну зброю або хімічну зброю? Слід це враховувати теж. Тому адміністрації доводиться гарненько обмірковувати, що потрібно Україні і що ми можемо для неї зробити, щоб допомогти, але так, щоб уникнути розширення конфлікту", – пояснила вона.

читайте такожУ Пентагоні розповіли, чи передавали Україні протикорабельні ракети Гарпун

Нагадаємо, раніше спікер Пентагону США Джон Кірбі говорив - ніякі перспективи врегулювання військової кризи шляхом дипломатії російського диктатора Володимира Путіна не цікавлять.

"Як вже говорив Державний секретар США, Путін може прямо тут і зараз зробити правильну річ: вивести війська і сісти за стіл переговорів із Зеленським і вести сумлінні переговори. Зараз не схоже, щоб була надія на такі переговори", - сказав чиновник.

Також Кірбі додав, що російський президент не зумів за три місяці досягти реальних стратегічних цілей у війні з Україною. Навпаки, його агресія призвела до протилежних результатів.

Інші новини: