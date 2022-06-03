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"Україна має право визначати, як відповідати на агресію РФ" – Держдеп про застосування зброї від США

3 червня 2022, 09:10

Якщо Україна припинить боротися, то завтра не буде незалежної України. Якщо РФ припинить бойові дії, то не буде війни, наголосили в Держдепі.

"Україна має право визначати, як відповідати на агресію РФ" – Держдеп про застосування зброї від США/ Reuters, shephardmedia.com

У США прокоментували, як Збройні сили України можуть використовувати зброю, надану їм у межах військової допомоги від Сполучених Штатів. Як заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, Україна має повне право визначати, як відповідати на російську агресію.

При цьому Прайс зазначив, що Київ запевнив Вашингтон у відсутності планів бити із західної зброї по цілях на території Росії. Про це речник Держдепартаменту сказав під час брифінгу, пише Укрінформ.

Речник наголосив, що армія РФ веде бойові дії на суверенній українській території.

"Україна має повне право, так само як і будь-яка інша країна, захищати свою територію. Саме через це ми забезпечили поставки оборонної зброї", – сказав Прайс. Так він відповів на питання про те, як може застосовуватися американське озброєння.

Також Прайс наголосив, що США роблять і робитимуть все можливе, щоб покласти край цій війні. Він зазначив, що Вашингтон підтримуватиме Київ і посилюватиме позиції України як на полі бою, так і за столом переговорів.

Проте США та міжнародне співтовариство хочуть бути впевненими, що не зробили нічого такого, що може лише продовжити війну, сказав речник Держдепартаменту і додав, що Росія в той же час зараз намагається цю війну продовжити.

"Якщо Україна сьогодні припинить боротися, то вже завтра не буде суверенної, незалежної держави Україна. Якщо Росія припинить бойові дії сьогодні, то не буде війни", – наголосив речник Держдепу США.

Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк також заявила, що командування Збройних сил України самостійно визначить дальності ударів з американських установок HIMARS, які американська влада планує передати ЗСУ для захисту від російської агресії.

Нагадаємо, 1 червня США оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійдуть в тому числі і ракетні системи HIMARS. Адміністрація Байдена погодила рішення про поставки Києву ракетних систем середньої дальності, а не великої, суперечки щодо чого тривали останнім часом.

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