Пентагон відправив в Україну нову партію далекобійних гаубиць М777: яскраві фото

Пентагон відправив в Україну нову партію далекобійних гаубиць М777 / колаж ua.depositphotos.com і "Вікіпедія"

Військовослужбовці США завантажили в літак далекобійні гаубиці М777, які будуть поставлені Україні для протистояння російській агресії. Про це повідомляє представники Міністерства оборони (Пентагон) в Twitter.

Вантаж з 155-міліметровими буксированими гаубицями M777 завантажили у військово-транспортний літак на базі в Каліфорнії.

"Гаубиці є частиною зусиль США поряд з партнерами і союзниками з НАТО для надання Україні додаткових можливостей", – повідомили в Пентагоні.

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Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний розповів про те, що українські артилеристи в захваті від 155-мм гаубиць M777, отриманих від США для протистояння російським військам.

"Окремі вітання і вдячність від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Перш за все, вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя", — підкреслив Залужний.

Пізніше спікер офісу президента Олексій Арестович раніше зробив прогноз, згідно з яким широкомасштабний контрнаступ ЗСУ на зайняті армією РФ території України може початися в середині червня.

За його словами, до кінця травня-початку червня Київ повинен отримати важке озброєння від Заходу. Після цього сформують підрозділи з метою наступальної операції.

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