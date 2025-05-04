"Ми знаємо, на що вони готові": Зеленський зробив заяву про парад у Москві

Україна готується до можливих провокацій з боку РФ у дні "перемир'я".

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Зеленський зробив заяву про парад в Москві / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Росія може влаштувати провокації під час травневого "перемир'я". Однак російському диктатору Володимиру Путіну треба думати про закінчення війни, а не хизуватися танками на параді. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павлом.

При цьому він зазначив, що Путіну вже ніхто не вірить і готується до ворожих провокацій.

"Ми розуміємо, хто ці сусіди - Росія і на що вони готові заради радикальних політичних дивідендів всередині своєї держави. Це не перший виклик і не перші обіцянки Росії про cease-fire (перемир'я - ред.), а потім ми розуміємо, що навіть під час Великодня, під час всіх їх сигналів та навіть їх публічних обіцянок, навіть не нам. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу, ми їм не віримо. А їх обіцянок Сполученим Штатам Америки ... Ми розуміємо, що вони зробили більше 100 штурмів. Тому від них провокації можуть бути, це в їх стилі. Наприклад, сьогодні, всі ці дні вони говорять, що вони хочуть якесь часткове перемир'я, але ви повинні знати, що кількість штурмів сьогодні найбільша за останні місяці. В ці дні вони показують більше 200 штурмів", - сказав Володимир Зеленський. відео дня

Петр Павло наголосив на тому, що у триденному "перемир'ї" нема сенсу, адже за цей час не вдасться розпочати переговори.

"Коли ми говоримо про перемир'я, не потрібно звертати увагу на заяви, треба дивитися на те, хто дійсно має волю та бажання укласти перемир'я. Говорити про перемир'я на один-два-три дні немає сенсу. Не встигне ніхто розпочати переговори. Ми говоримо про 30 днів безумовного перемир'я. З цією пропозицією прийшла Україна. Росія обстрілювала Україну попри те, що був Великдень. Тепер вони впивають на те, що вони будуть святкувати "Перемогу", - сказав президент Чехії.

Перемирʼя Путіна на 9 травня - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги". За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Водночас Дональд Трамп вважає, що потрібно добиватися повного і тривалого припинення війни, а не короткі паузи. Керолайн Левітт з Білого дому висловила розчарування діями обох президентів і закликала до діалогу.

Нещодавно у Міноборони Британії заявили, що анонсоване Путіним триденне "перемир’я" під час святкувань 9 травня має пропагандистський характер. Воно є спробою Росії показати свою нібито відкритість до переговорів, обмежити Україну в можливості здійснювати далекобійні удари і при цьому зберегти свої позиції на фронті.

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