Парад Путіна під загрозою: у Раді говорять про можливість удару по Красній площі

Україна значно розширила свої можливості у виробництві засобів дальнього ураження, підкреслив Роман Костенко.

https://glavred.net/world/parad-putina-pod-ugrozoy-v-rade-govoryat-o-vozmozhnosti-udara-po-krasnoy-ploshchadi-10660550.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

В України є можливість атакувати ударними дронами парад у РФ

Україна розширила можливості у виробництві засобів ураження

Секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в України є можливість атакувати ударними дронамі парад, який має відбутися в Москві 9 травня.

"Я думаю, що росіяни 100% стягнути все ППО з Росії, яке тільки є, для того, щоб прикрити Червону площу", - наголосив він під час ефіру на Радіо NV.

відео дня

Водночас народний обранець звернув увагу на те, що за останній час Україна значно розширила свої можливості у виробництві засобів дальнього ураження.

"Я думаю, що все буде стягнуто на Красну площу, але дивіться, у нас зараз потужні можливості з виробництва засобів дальнього ураження, тому скажімо так, якщо є бажання, спланувати таку операцію - це невеликі складнощі", - зазначив Костенко.

Раніше повідомлялося про те, що Україна готує альтернативу параду Путіна в Москві. Президент України Володимир Зеленський запросив європейських лідерів відвідати Київ 9 травня як символ дипломатичної єдності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що один із лідерів ЄС погодився поїхати на парад до Путіна 9 травня. Прем'єр-міністр Словаччини заявив про намір поїхати на парад до Москви.

Як повідомляв Главред, раніше "Парад Перемоги" в Москві закінчився скандалом. І за чисельністю військової техніки він поставив антирекорд в історії країни-агресора Росії.

Більше новин:

Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред