Парад Путіна під загрозою: у Раді говорять про можливість удару по Красній площі

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- В України є можливість атакувати ударними дронами парад у РФ
- Україна розширила можливості у виробництві засобів ураження
Секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в України є можливість атакувати ударними дронамі парад, який має відбутися в Москві 9 травня.
"Я думаю, що росіяни 100% стягнути все ППО з Росії, яке тільки є, для того, щоб прикрити Червону площу", - наголосив він під час ефіру на Радіо NV.
Водночас народний обранець звернув увагу на те, що за останній час Україна значно розширила свої можливості у виробництві засобів дальнього ураження.
"Я думаю, що все буде стягнуто на Красну площу, але дивіться, у нас зараз потужні можливості з виробництва засобів дальнього ураження, тому скажімо так, якщо є бажання, спланувати таку операцію - це невеликі складнощі", - зазначив Костенко.
Раніше повідомлялося про те, що Україна готує альтернативу параду Путіна в Москві. Президент України Володимир Зеленський запросив європейських лідерів відвідати Київ 9 травня як символ дипломатичної єдності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що один із лідерів ЄС погодився поїхати на парад до Путіна 9 травня. Прем'єр-міністр Словаччини заявив про намір поїхати на парад до Москви.
Як повідомляв Главред, раніше "Парад Перемоги" в Москві закінчився скандалом. І за чисельністю військової техніки він поставив антирекорд в історії країни-агресора Росії.
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Хто такий Роман Костенко
Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.
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