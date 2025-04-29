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Він боїться, що Україна вгатить по Москві: Кузан сказав, що Путін задумав на 9 травня

Альона Вороніна
29 квітня 2025, 14:59оновлено 29 квітня, 15:32
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Своєю показовою "миротворчою" ініціативою Путін зараз намагається прикрити власні слабкі місця.
Сергей Кузан, российские военные, Владимир Путин
Кузан сказав, що Путін задумав на 9 травня/ колаж: Главред, фото: скрін, міноборони РФ

Основні тези Кузана:

  • Путін оголосив перемир’я на 9 травня, щоб прикрити власні слабкі місця
  • Він боїться, що ЗСУ в цей день підуть в наступальну операцію чи вдаряти по скупченню окупантів

Історія з перемир’ям, яке російський диктатор Володимир Путін оголосив на 9 травня, схожа на фарс. Глава Кремля намагається прикрити власні слабкі місця своєю показовою "миротворчою" ініціативою.

Таку думку висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в інтерв’ю Главреду. За словами експерта, Путін намагається зберегти обличчя.

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"Він розуміє, що якщо Великоднє "перемир’я" було умовно релігійним жестом – воно було зроблене для Трампа, мовляв, велике християнське свято, і Путін як "християнин" показує свою шану до нього, – то зараз, на 9 травня, ситуація зовсім інша. Путін, по-перше, чудово розуміє, що йому немає чим похвалитися. По-друге, Збройні сили України успішно контратакують на багатьох ділянках фронту. Він розуміє і те, що Сирський може спланувати конкретну наступальну кампанію саме на 9 травня, коли Путін проводитиме свої заходи. Під час них можуть бути завдані серйозні ураження. Ми вже бачимо це на фронті", – сказав Кузан.

Також, за словами експерта, в Україні є нормою постійне несення бойового чергування і висока особиста відповідальність українського бійця. А от в російських солдатів усе інакше, тому цілком можливо, що під час святкування "9 травня" у країні-агресорці Росії ніхто особливо не буде відмовлятися від алкоголю чи гулянок – наприклад, у ресторанах Донецька.

"І цілком можливо, що Олександр Сирський, так само як він успішно провів несподівану для росіян Курську операцію, зможе провести, хай і не таку масштабну, наступальну операцію зараз. Тобто ніхто не говорить про великомасштабний наступ, але завдання серйозних ударів по місцях скупчення росіян із залученням не лише мотопіхотних підрозділів, а й Сил безпілотних систем та реактивної артилерії на глибину 30–40 км – це цілком ймовірний сценарій", – зазначив експерт.

Він наголосив, що якби була отримана інформація про скупчення ворога – наприклад, для святкувань чи урочистих шикувань, адже росіяни досі проводять на 9 травня різні паради і нагородження – то українська розвідка могла б передати координати для ударів. І в командування української армії можуть бути вже готові плани щодо завдання таких ударів.

Тому фактично Путін зараз намагається прикрити власні слабкі місця своєю показовою "миротворчою" ініціативою, зазначає експерт.

Також ще один можливий негативний сценарій для Росії: якщо Путіну вдасться зібрати на свій парад деяких світових лідерів, які можуть туди приїхати під тиском Росії, і в цей час по Москві чи її околицях вдарять дрони. Якщо під час таких святкувань у Москві буде повітряна тривога, будуть здійснені диверсії чи удари, то це повністю дискредитує російську систему ППО та всю російську "переможну" риторику.

"Саме тому Путіну було так важливо, щоб Герасимов бадьоро і впевнено відзвітував про те, що, мовляв, нарешті "російська земля очищена від українського окупанта", бо інакше 9 травня залишалося б лише вигадувати чергові легенди про "нову Курську дугу". Тобто Путін таким чином робить чергову, досить невмілу спробу убезпечити, в першу чергу, самого себе. У світі 8 травня – це День пам’яті та примирення, а в Росії 9 травня – це день їхнього "победобєсія". Тому логіка Путіна зрозуміла. Ми побачимо, якою буде відповідь з нашого боку", – підсумував Кузан.

Оголошення Росією перемир’я на 9 травня – що відомо

Як повідомляв Главред, Путін оголосив нове "перемир’я" у війні на честь святкування "Дня перемоги" (9 травня). Російські війська повинні припинити всі бойові дії на кілька днів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на путінське перемир'я. У своєму зверненні Зеленський назвав це спробою маніпуляцій. Президент зазначив, що це лише бажання Путіна забезпечити собі тишу на час параду.

В ISW сказали, навіщо Путіну "перемир'я" на День перемоги. "Великоднє перемир'я" окупанти використовували для обстрілів і розвідки передових українських позицій.

Також в ООН відреагували на путінське "перемир'я". В ООН заявили, що хочуть бачити закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права і статуту організації.

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Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

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