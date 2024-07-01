Провальні дебати Байдена: ЗМІ дізналися, про що його попросила сім'я

У резиденції президента США на тлі закликів до Байдена знятися з президентських виборів відбулися сімейні збори, пишуть американські журналісти.

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Сім'я Байдена наполягає на тому, щоб він спробував переобратися на посаду президента США - CNN / Колаж: Главред, фото: Білий дім

Сім'я американського президента Джо Байдена звернулася до нього із закликом не виходити з президентських перегонів. Сім'я незадоволена політичними радниками Байдена, проте сам господар Білого дому навряд чи має намір когось звільняти.

Як повідомляє CNN, радники Байдена розповіли, що його сім'я, зокрема, перша леді Джилл Байден, син Гантер і онуки, зібралися в Кемп-Девіді на зустріч, у межах якої вони просили президента продовжити свою боротьбу за переобрання. Вони висловили Байдену "беззастережну підтримку" і запитували, чим можуть допомогти.

Один із радників сказав, що сім'я розчарована тими особами з команди Байдена, які готували його до дебатів із Трампом. Обговорювалося питання можливого звільнення радників і внесення змін до кампанії.

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Втім, Байден відданий своїм радникам, захищає їх і не звик звільняти когось із команди. Поки що серйозних кадрових змін немає.

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Байден має взяти участь у другому раунді дебатів із Трампом, сказав представник кампанії президента Байдена Сет Шустер. Команда має намір виправити помилки, які призвели до невдачі на дебатах.

Байден міг би зняти свою кандидатуру з виборів, якби про це попросили його сім'я і радники в Білому домі, написали журналісти CNN. Можливо, Байдена замінила б Камала Гарріс, проте в адміністрації не вірять у її шанси перемогти Трампа.

Дебати Джо Байдена та Дональда Трампа суттєво не вплинули на рейтинги кандидатів. Згідно з опитуванням Ipsos та вебсайту 538, Байден втратив лише 1,7% підтримки, а рейтинг Трампа залишився без змін.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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