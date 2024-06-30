Ні Байден, ні Трамп не переміг: розкрито головний нюанс дебатів, що відбулися

Трамп переміг за очками тільки через те, що виглядав енергійніше, вважає Кулик.

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Байден програв орущему Трампу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ані кандидат у президенти США Дональд Трамп, ані його суперник, чинний очільник Америки Джо Байден не справили на свою аудиторію належного ефекту і не переконали електорат, який вагається, упевнений політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що з боку Байдена, який постійно забував фрази, плутався у фактах, усе виглядало дуже сумно.

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Водночас і Байден, і Трамп мали зробити дві прості речі - бути собою, щоб переконати базовий електорат, і показати, що вони здатні виправдати довіру тих, хто сумнівається, сказав Кулик.

"(Байден, - Главред) показав просто жахливий стан - він не виглядав як повний сил і здатний до перемоги лідер, забував фрази, не договорював речення. Байден виглядав понуро - не так, як мав би виглядати лідер перегонів і майбутній переможець", - вважає експерт.

На думку Кулика, він не переконав не тільки свій базовий електорат, а й тих, хто вагається - навпаки, останні зараз ще більше вагаються.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976 р., Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

З іншого боку, Трамп був непослідовним, але він виглядав живим. Він теж не переконав тих, хто вагався, бо вони б хотіли бачити Трампа поміркованішим, таким, що має уявлення і стратегічно мислить.

"Ба більше, він впадав в істерику, що насторожувало навіть його ядерний електорат - ті, хто раніше ностальгував за ним, тепер бачать, що цей Трамп може бути ще гіршим за того, що був у 2016 році", - додав Кулик.

Дебати Байдена і Трампа - головне

У США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець.

І це незважаючи на те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять.

Голос президента часто був хрипким, що в Білому домі пояснили застудою. Іноді він втрачав хід думок або не міг чітко висловити свою думку.

Згідно з чутками в пресі, після "провалу" Байдена у Демократичній партії почали обговорення про можливу його заміну на виборах. Букмекерські контори в США високо оцінюють шанси дружини експрезидента США Барака Обами замінити Байдена в президентських перегонах.

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