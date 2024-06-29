'Трамп – не найкращий кандидат': чому Пекіну вигідна перемога Байдена – думка

За перемоги Дональда Трампа на виборах тільки посиляться протистояння між США і Китаєм, вважає Віталій Кулик.

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Дональд Трамп і Джо Байден / колаж: Главред, фото: CNN

Попри те, що РФ очікує на позитивні для себе результати в разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, сподівання Москви можуть не виправдатися, заявив політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"РФ знову наступає на ті самі граблі, тому що очікування Трампа може бути не таким, на яке розраховує Путін. Він думає, що Трамп повернеться до тактики великих мазків - ключових домовленостей, після яких будуть додаткові узгодження. Але Трамп непередбачуваний", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що те саме стосується і частково антиамериканськи налаштованих країн Глобального Півдня, яким РФ нав'язуватиме думку про те, що криза в США не може диктувати стандарти демократії для всього світу.

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"Мовляв, дивіться, що відбувається з їхньою демократією, ці зразки для наслідування себе не виправдовують. А Китай вичікуватиме, бо для них Трамп - не найкращий кандидат, адже за Трампа тільки посиляться протистояння між США та Китаєм. Для них найкращим кандидатом був би Байден, навіть за всіх його умовностей, з яким Китай намагається відновити елементи відносин", - додав Кулик.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Раніше США рознесли Пекін і заявили про "велику помилку". Китай постачає агресору Росії технології та підтримує з нею зв'язок протягом усієї повномасштабної війни проти України, сказав Ніколас Бернс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливий сценарій війни Китаю і США. Якщо говорити про ядерний кийок, то у китайців близько 400 таких ракет, а у США - 5 тисяч, каже експерт.

Як повідомлялося раніше, позиція Китаю може змінитися після виборів у США. Байден більш вигідний Китаю, ніж Трамп з його непередбачуваністю.

/ Інфографіка: Главред

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