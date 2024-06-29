РФ перестане бути ворогом для США: Трамп зробив скандальну заяву і назвав умову

Кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що КНДР, Китай та Росія можуть перестати бути ворогами Сполучених Штатів у випадку якщо країну очолить "розумний президент". Відповідну заяву Дональд Трамп зробив під час передвиборчого мітингу у Вірджинії.
За словами Трампа станом на зараз КНДР, КНР та Росія нібито не поважають чинного президента США Джо Байдена.
"У нас є зовнішні вороги – Китай, Росія, Північна Корея. Але вони насправді не вороги, якби у нас був розумний президент. Вони не будуть ворогами, якщо у нас буде розумний президент, вони будуть робити прекрасні речі", – сказав Трамп.відео дня
Він також повторно заявив, що планує врегулювати конфлікт між Україною та Росією після своєї перемоги на виборах і зробить це ще до вступу в Білий дім, хоча не уточнив, як саме це зробить.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Скандальні заяви Трампа - що відомо про позицію Трампа щодо війни в Україні
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час дебатів з чинним главою Білого дому Джо Байденом, кандидат у президенти США Дональд Трамп відкинув "пропозиції", які висунув кремлівський диктатор Володимир Путін як умови для припинення війни Росії проти України, називаючи їх "неприйнятними".
Два ключові радники Дональда Трампа представили йому план зупинення війни, яку Росія веде проти України, у випадку його перемоги на президентських виборах 2024 року. Згідно з інформацією від західного новинного агентства Reuters, план передбачає, що Україна отримає значну кількість американської зброї лише за умови згоди на мирні переговори з РФ.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що будь-який план зупинення війни Росії в Україні повинен ґрунтуватися на міжнародному праві та забезпечити справедливий мир. Він наголосив, що закінчення конфлікту не може відбутися без того, щоб Росія не несла відповідальності за свої дії. Подоляк зазначив, що заморожувати війну на теперішніх лініях фронту вважається неприйнятним, оскільки саме Росія порушила міжнародне право, вторгнувшись на українську територію.
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