РФ перестане бути ворогом для США: Трамп зробив скандальну заяву і назвав умову

Дональд Трамп зазначив, що КНДР, Китай та Росія "будуть робити прекрасні речі" і перестануть бути ворогами США, якщо країну очолить "розумний президент".

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Росія, Китай і КНДР не будуть ворогами США, - Трамп назвав умову / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що КНДР, Китай та Росія можуть перестати бути ворогами Сполучених Штатів у випадку якщо країну очолить "розумний президент". Відповідну заяву Дональд Трамп зробив під час передвиборчого мітингу у Вірджинії.

За словами Трампа станом на зараз КНДР, КНР та Росія нібито не поважають чинного президента США Джо Байдена.

"У нас є зовнішні вороги – Китай, Росія, Північна Корея. Але вони насправді не вороги, якби у нас був розумний президент. Вони не будуть ворогами, якщо у нас буде розумний президент, вони будуть робити прекрасні речі", – сказав Трамп. відео дня

Він також повторно заявив, що планує врегулювати конфлікт між Україною та Росією після своєї перемоги на виборах і зробить це ще до вступу в Білий дім, хоча не уточнив, як саме це зробить.

Скандальні заяви Трампа - що відомо про позицію Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час дебатів з чинним главою Білого дому Джо Байденом, кандидат у президенти США Дональд Трамп відкинув "пропозиції", які висунув кремлівський диктатор Володимир Путін як умови для припинення війни Росії проти України, називаючи їх "неприйнятними".

Два ключові радники Дональда Трампа представили йому план зупинення війни, яку Росія веде проти України, у випадку його перемоги на президентських виборах 2024 року. Згідно з інформацією від західного новинного агентства Reuters, план передбачає, що Україна отримає значну кількість американської зброї лише за умови згоди на мирні переговори з РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що будь-який план зупинення війни Росії в Україні повинен ґрунтуватися на міжнародному праві та забезпечити справедливий мир. Він наголосив, що закінчення конфлікту не може відбутися без того, щоб Росія не несла відповідальності за свої дії. Подоляк зазначив, що заморожувати війну на теперішніх лініях фронту вважається неприйнятним, оскільки саме Росія порушила міжнародне право, вторгнувшись на українську територію.

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