Перша країна ЄС повністю відмовилася від російського газу

Литва відмовилася від російського газу

Литва першою в ЄС повністю відмовилася від імпорту російського газу. У Міністерстві енергетики країни заявили, що від початку поточного місяця газотранспортна система працює без блакитного палива з РФ, пише видання Delfi.

"Ми перша країна Європейського Союзу серед країн-постачальників "Газпрому", що домоглася незалежності від поставок російського газу", - цитує видання заяву міністра енергетики країни Дайнюса Крейвіса.

За даними литовського оператора газотранспортної системи, в суботу, 2 квітня, імпорт російського газу в Литву дорівнював нулю. У Міністерстві енергетики зазначили, що весь попит на газ задовольняється через термінал скрапленого природного газу в Клайпеді.

Росія погрожує припинити постачання газу до Європи

Російський президент Володимир Путін 31 березня заявив про підписання указу, згідно з яким продаж газу "недружнім країнам" має здійснюватися в національній валюті – рублях. Він закликав зарубіжні компанії відкрити рахунки в банках РФ. У разі відмови заходу Росія має намір припинити постачання газу до Європи.

У Німеччині та Франції заявили, що вони не збираються купувати газ в Росії в рублях і назвали таку вимогу неприйнятною.

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