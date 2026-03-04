Рус
Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціями

Анна Ярославська
4 березня 2026, 11:31
Arctic Metagaz не підлягає відновленню, заявив Сергій Стерненко.
Судно Arctic Metagaz отримало серйозні пошкодження
Судно Arctic Metagaz отримало серйозні пошкодження / Фото: t.me/ssternenko

Коротко:

  • РФ офіційно підтвердила атаку на газовоз Arctic Metagaz
  • Москва кваліфікує інцидент як "акт міжнародного тероризму"
  • Стерненко показав ексклюзивні фото танкера

У РФ офіційно підтвердили атаку на російське судно в Середземному морі. Танкер для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz був атакований дронами і загорівся. Екіпаж нібито не постраждав.

Мінтранс РФ повідомив вранці 4 березня, що російський газовоз був атакований у Середземному морі 3 березня в безпосередній близькості від територіальних вод держави-члена Євросоюзу Республіки Мальта.

відео дня

"Танкер слідував з вантажем, оформленим за всіма міжнародними правилами, з порту Мурманськ. Напад на нього скоєно з узбережжя Лівії безекіпажними катерами України", - стверджують у російському відомстві.

На борту судна перебували 30 членів екіпажу, всі - громадяни Росії.

"Завдяки злагодженим діям мальтійських і російських рятувальних служб всі 30 членів екіпажу, громадяни Росії, врятовані", - йдеться в повідомленні.

Мінтранс РФ також заявив, що у відомстві кваліфікують інцидент як "акт міжнародного тероризму і морського піратства, грубе порушення основоположних норм міжнародного морського права".

Тим часом відомий український волонтер, радник міністра оборони з питань підвищення ефективності застосування безпілотників Сергій Стерненко опублікував ексклюзивні фото Arctic Metagaz.

Танкер
Танкер Arctic Metagaz має серйозну пробоїну / Фото: t.me/ssternenko

За його словами, судно має серйозну пробоїну і не підлягає відновленню.

"Російський газовий танкер, атакований вчора невідомими дронами в Середземному морі, має серйозну пробоїну в районі машинного відділення і не підлягає відновленню", - написав Стерненко в Telegram.

Знімок екрана

Атака на Arctic Metagaz - що відомо

Як писав Главред з посиланням на Reuters, російський тіньовий танкер для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz загорівся в Середземному морі.

За даними відстеження на платформі MarineTraffic, востаннє судно, що перебуває під санкціями, повідомляло про своє місцезнаходження біля берегів Мальти. Це було в понеділок, 2 березня.

Один із співрозмовників видання припустив, що танкер міг бути атакований безпілотником. У проведенні цієї операції підозрюють Україну.

У мережі публікували кадри палаючого танкера. Судно загорілося біля берегів Лівії.

Танкер Arctic Metagaz перебуває під санкціями Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

Дивіться відео - У Середземному морі горить танкер з РФ:

Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціями
Пожежа на танкері Arctic Metagaz

Уражено одразу п'ять кораблів флоту РФ в Новоросійську - що відомо

В ніч на 2 березня Сили оборони України завдали масованого удару по флоту країни-агресора Росії в порту Новоросійськ. В результаті було пошкоджено п'ять кораблів противника. Один з них отримав істотні пошкодження, ймовірно, мова йде про морський тральщик "Валентин Пікуль" (в/ч 90921, Новоросійськ). Також є інформація про пошкодження кораблів "Ейськ" і "Касимов". Серед уражених кораблів були два носії ракет "Калібр".

Для удару по Новоросійську було застосовано не менше 200 ударних безпілотників.

Під час атаки було ліквідовано трьох російських військових, ще 16 отримали поранення.

Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціями
​Порт Новоросійськ / Інфографіка: Главред

Інші успішні операції ЗСУ

У серпні 2025 року українські військові завдали удару по російському морському порту "Оля" в Астраханській області, знищивши судно, на борту якого перевозили комплектуючі для ударних безпілотників та іранські боєприпаси.

Раніше у ВМС України підтвердили знищення майже трьох десятків кораблів Чорноморського флоту РФ. Основними цілями ударів ЗСУ були ракетоносці, оскільки вони становлять найбільшу загрозу.

У розвідці міністерства оборони Великої Британії повідомляли, що ВМС України за 1000 днів війни повністю знищили або пошкодили понад 25% основних військових кораблів Росії, що знаходяться в Чорному морі. Зокрема, так затонув флагман РФ крейсер "Москва".

Інші новини:

Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

02:05

Ядерний капкан для Трампа: яку "угоду" готує Кремль і яка роль України

02:00

Зрадниця Ані Лорак зізналася, як перейшла на бік РФ: "З цього моменту"

