"Боляче думати": невістка Ющенка після вибухів терміново покинула Кіпр

Олена Ющенко висловила надію, що незабаром зможе повернутися на Кіпр, який назвала "раєм на землі".

Олена Ющенко після вибухів терміново покинула Кіпр / колаж: Главред, фото: instagram.com/olena_yushchenko

Олена Ющенко зібрала тільки необхідні речі і покинула місто Пафос

Рішення про від'їзд вона пояснила бажанням захистити дитину від переживань

Після атаки безпілотника на британську авіабазу на Кіпрі невістка третього президента України Віктора Ющенка - українська блогерка Олена Ющенко - повідомила про терміновий від'їзд з острова. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, вона зібрала тільки найнеобхідніші речі і покинула місто Пафос, де проживала, не уточнивши подальший маршрут. Рішення про від'їзд вона пояснила бажанням захистити дитину від переживань, пов'язаних з війною.

"Знову переломний день у нашому житті. Чому вирішила виїхати? Тому що хочу, щоб дитина слово війна зрозуміла тільки вже коли буде про це читати в підручниках. Але зараз хочу, щоб вона була щасливою дитиною, яка не боїться літаків, вибухів, не кричить від страху", - написала вона.

Вона висловила надію, що незабаром зможе повернутися на Кіпр, який назвала "раєм на землі", проте поки що вважає за краще почекати і поспостерігати за розвитком ситуації.

"Але в ці дні хочу перестрахуватися і почекати, як будуть розвиватися події. Для мене цей острів – справжній рай на землі. Як я вчора плакала. Мені боляче навіть думати, що я можу не повернутися в мій рай", – додала вона.

2 березня британська авіабаза на Кіпрі зазнала атаки ударного дрона. За інформацією Міністерства оборони країни, безпілотник пошкодив злітно-посадкову смугу. З метою безпеки командування тимчасово перемістило сім'ї військовослужбовців і частину неключового персоналу в інші райони острова.

