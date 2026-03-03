Рус
"Боляче думати": невістка Ющенка після вибухів терміново покинула Кіпр

Віталій Кірсанов
3 березня 2026, 22:59
Олена Ющенко висловила надію, що незабаром зможе повернутися на Кіпр, який назвала "раєм на землі".
Олена Ющенко після вибухів терміново покинула Кіпр
Олена Ющенко після вибухів терміново покинула Кіпр / колаж: Главред, фото: instagram.com/olena_yushchenko

Коротко:

  • Олена Ющенко зібрала тільки необхідні речі і покинула місто Пафос
  • Рішення про від'їзд вона пояснила бажанням захистити дитину від переживань

Після атаки безпілотника на британську авіабазу на Кіпрі невістка третього президента України Віктора Ющенка - українська блогерка Олена Ющенко - повідомила про терміновий від'їзд з острова. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, вона зібрала тільки найнеобхідніші речі і покинула місто Пафос, де проживала, не уточнивши подальший маршрут. Рішення про від'їзд вона пояснила бажанням захистити дитину від переживань, пов'язаних з війною.

відео дня

"Знову переломний день у нашому житті. Чому вирішила виїхати? Тому що хочу, щоб дитина слово війна зрозуміла тільки вже коли буде про це читати в підручниках. Але зараз хочу, щоб вона була щасливою дитиною, яка не боїться літаків, вибухів, не кричить від страху", - написала вона.

Вона висловила надію, що незабаром зможе повернутися на Кіпр, який назвала "раєм на землі", проте поки що вважає за краще почекати і поспостерігати за розвитком ситуації.

"Але в ці дні хочу перестрахуватися і почекати, як будуть розвиватися події. Для мене цей острів – справжній рай на землі. Як я вчора плакала. Мені боляче навіть думати, що я можу не повернутися в мій рай", – додала вона.

2 березня британська авіабаза на Кіпрі зазнала атаки ударного дрона. За інформацією Міністерства оборони країни, безпілотник пошкодив злітно-посадкову смугу. З метою безпеки командування тимчасово перемістило сім'ї військовослужбовців і частину неключового персоналу в інші райони острова.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Даша Квіткова іронічно відповіла на чутки про свою другу вагітність, які довгий час обговорювали в мережі. Блогер опублікувала кадри з тренажерного залу, продемонструвавши ідеальну форму і підтягнутий живіт.

Також Ілона Гвоздьова стривожила фанатів новиною про різку втрату ваги на тлі сильного стресу. Хореограф поїхала в Буковель і зізналася, що організм занадто гостро відреагував на пережите горе, змусивши її сильно схуднути і знесилитися.

