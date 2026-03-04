"Жодних нових поступок": Мерц озвучив Трампу жорстку позицію щодо України

Європа не прийме угоду щодо України, укладену без її участі, заявив канцлер Німеччини.

Фрідріх Мерц після зустрічі з Трампом зробив заяву про Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головні тези Мерца:

Україна не піде на нові територіальні поступки

США тепер глибше розуміють критичність ситуації для України та Європи

Європа не прийме угоду щодо України без своєї участі

У вівторок, 3 березня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Після переговорів з главою Білого дому німецький політик заявив, що доніс до Трампа непохитну позицію - жодних нових територіальних поступок з боку України не буде.

За словами Мерца, він залишає Вашингтон з переконанням, що адміністрація США тепер набагато глибше розуміє критичність моменту для України. Канцлер заявив, що він особисто представив Трампу детальний аналіз ситуації, використовуючи карти лінії фронту і стратегічно важливий доступ України до Чорного моря.

Головний меседж полягав у тому, що Україна не може і не буде робити жодних додаткових територіальних поступок. Мова може йти виключно про ті території, які вже фактично окуповані Росією, і не більше.

Мерц підкреслив, що це загальна і дуже жорстка позиція європейських союзників, яку він успішно доніс до Білого дому. За його словами, тепер у Вашингтоні є чітке усвідомлення того, що стоїть на кону для майбутнього всієї Європи.

Дивіться відео - Мерц зробив заяву про територіальні поступки України:

Канцлер також підкреслив, що Європа не прийме угоду щодо України, укладену без її участі.

Він розповів, що на переговорах з Трампом наголосив на посиленні тиску на Москву. Політик переконаний, що лише через збільшення тиску з боку Вашингтона глава Кремля Володимир Путін буде готовий піти на поступки.

"Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на Москву", - підкреслив Мерц.

На його думку, Європі необхідно приєднатися до мирних переговорів, які тривають між РФ і Україною за посередництва США

"Трамп знає, що лише мир, який підтримає і легітимізує Європа, може бути дійсно довгостроковим. Він також знає, що внесок Європи в безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним для цього миру", - сказав він.

Позиція Зеленського щодо війни в Україні

Як писав Главред, війна в Україні може закінчитися цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю SkyNews. Він вважає, що у Києва є такий шанс - завершити війну до осені 2026 року, перед початком проміжних виборів у США.

Також Зеленський вважає, що якщо країна-агресор Росія не погодиться на переговори у форматі тристоронньої зустрічі найближчим часом, війна в Україні може стати затяжною.

Раніше Зеленський заявив, що Росія не може виграти у війні, а Україна не програє, хоча і не може зараз повернути свої території. Президент зазначив, що питання перемоги у війні залежить від того, як її визначати. За його словами, повернення всіх територій військовим шляхом сьогодні означало б занадто великі втрати.

Скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас: думка аналітиків

При збереженні поточної динаміки РФ знадобиться більше двох років, щоб повністю окупувати Донецьку область. Про це заявив співзасновник моніторингового проєкту DeepState Руслан Микула.

На даний момент під контролем Сил оборони України залишається близько 21,5% Донецької області.

За словами Руслана Микули, саме темпи просування в 2025 році можна вважати показовими для подальших прогнозів. Якщо вони збережуться на нинішньому рівні, російській армії знадобиться не менше 742 днів, тобто близько двох років, щоб повністю захопити Донецьку область.

