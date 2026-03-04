Став жертвою ракетного обстрілу в Ізраїлі: що сталося з Квентіном Тарантіно

Квентін Тарантіно живе в Ізраїлі, який конфліктує з Іраном.

Квентіна Тарантіно "поховали" в мережі / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Популярний американський режисер Квентін Тарантіно не загинув в результаті ракетного удару по Ізраїлю, незважаючи на чутки в соціальних мережах на тлі ударів по Ірану.

Після звернення Daily Mail представник 62-річного оскароносного режисера спростував інформацію про загибель кінематографіста від "іранської ракети в Тель-Авіві".

Квентін Тарантіно переїхав до Ізраїлю / ua.depositphotos.com

Це твердження швидко поширилося в мережі X. Користувач TheWapplehouse, який має понад 150 000 підписників, припустив, що Тарантіно загинув, пославшись на Deadline. Пост отримав понад 1500 лайків.

Тим часом виявилося, що з режисером все добре.

Тарантіно останні чотири роки живе в Тель-Авіві зі своєю ізраїльською дружиною Даніеллою Пік і двома дітьми.

Квентін Тарантіно в к/ф Кримінальне чтиво / фото: imdb.com

В інтерв'ю 2021 року він сказав, що Тель-Авів — це зменшена версія Лос-Анджелеса з "чудовими ресторанами, крутими барами і клубами".

Тарантіно і його дружина познайомилися в 2009 році, коли в Ізраїлі відбулася прем'єра фільму режисера "Безславні виродки".

Про особу: Квентін Тарантіно Квентін Тарантіно — американський кінорежисер, сценарист, продюсер, актор і письменник. Володар Золотої пальмової гілки (1994), двох Оскарів (1995, 2013), двох BAFTA (1995, 2013), чотирьох Золотих глобусів (1995, 2013, 2020 - двічі). Найбільш відомий фільмами "Скажені пси" (1992), "Кримінальне чтиво" (1994), "Чотири кімнати" (1995), "Від заходу до світанку" (1996), дилогія "Вбити Білла" (2003, 2004), "Безславні виродки" (2008), "Джанго звільнений" (2012), "Огидна вісімка" (2015), "Одного разу в... Голлівуді" (2019).

