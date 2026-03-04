Друзів Путіна методично прибирають: дипломат розкрив, хто стане наступним

Дипломат розповів, що поки союзників Кремля скидають одного за одним, Путін здатний лише на "глибокі співчуття".

Cоюзники Кремля один за одним зникають з карти / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org, freepik.com

Ключові тези дипломата:

Усунення Хаменеї і атака на Ірані – серйозний удар для Росії

Іран перестав постачати дрони та балістику росіянам

Росія втрачає ключових союзників і не може їх захистити

Усунення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та хаос у країні є серйозним ударом для Росії. Іран був ключовим постачальником дронів і балістики російським військам, але операція США та Ізраїлю ставить хрест на цій співпраці. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Саме Іран на першому етапі війни допомагав Росії максимально наситити її "шахедами", які згодом були допрацьовані, і з’явилися так звані Герані. Поза тим, "шахеди" стали символом ірано-російської дружби проти України. Тепер на цьому буде поставлено крапку", - наголосив експерт.

Огризко підкреслив, що дії США та Ізраїлю вже завдали Ірану серйозних втрат й країні доведеться "зализувати рани". Дипломат сподівається, що після цих подій ні теперішній режим Ірану, ні будь-який наступний не зможе відновити реальне виробництво чи допомагати Росії продовжувати війну.

"Для Росії настають справді важкі часи. Адже спочатку у Венесуелі усунули друга Путіна – Мадуро, з яким у Росії були чудові стосунки, бо завдяки венесуельській нафті вона заробляла. Перед тим прибрали російського друга Асада у Сирії, де Росія, як їй здавалося, закріпилася на віки, але довелося піти. Зараз зникає черговий друг Росії – Іран. На черзі, найімовірніше, Куба, потім – Нікарагуа. Отже, ключові російські партнери у світі, які реально могли чимось допомагати Росії, методично прибираються з політичної карти", - зауважив Огризко.

За його словами, найбільшим ударом для РФ є повна неспроможність захистити своїх сателітів. Поки союзники Кремля втрачають владу, Путін обмежується лише "глибокими співчуттями".

"Бачимо, що всі обіцянки Росії країнам Півдня та підписані документи насправді нічого не варті... Так роблять усі політичні імпотенти, і Путін продовжує демонструвати, що він є саме таким", - додав Огризко.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Чому атака США на Іран може посилити позиції РФ в Україні

Удар США та Ізраїлю по Ірану, ймовірно, не суттєво вплине на здатність Росії вести війну проти України, а в деяких випадках навіть може посилити позиції Кремля. Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловила берлінська аналітикиня та експертка з російсько-іранських відносин Ханна Нотте.

Вона зазначила, що конфлікт завдав репутаційного удару Росії на міжнародній арені, проте втягнення США у тривале протистояння на Близькому Сході може послабити увагу та тиск Заходу щодо війни в Україні.

Нотте також підкреслила, що нинішня здатність Росії вести бойові дії проти України не критично залежить від підтримки Ірану. За її словами, Росія все ще могла співпрацювати з Іраном над новими безпілотниками, але масове виробництво вдосконалених "Шахедів" більше не потребує іранської допомоги, тому війна проти України істотно не порушиться.

Ситуація в Ірані - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, Рада аятол визначила наступником верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї - сина Алі Хаменеї, повідомило агентство Iran International.

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що Київ готовий направити українських військових на Близький Схід для захисту цивільного населення від іранських ракетних і дронових атак, якщо держави регіону переконають Володимира Путіна погодитися на припинення вогню.

Російський диктатор Володимир Путін провів 2 березня телефонні розмови з лідерами країн Перської затоки на тлі військової операції США й Ізраїлю проти Ірану. За даними Інституту вивчення війни (ISW), він намагався представити себе посередником, пропонуючи дипломатичне вирішення конфліктуТакож

Крім цього, США не планують тривалого військового конфлікту з Іраном. Основна мета операції "Епічна лють", за словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, змусити Тегеран відмовитися від ядерної зброї.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

