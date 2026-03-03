У Середземному морі горить танкер з РФ, його могла підбити Україна - ЗМІ

Один із співрозмовників видання Reuters припустив, що танкер міг бути атакований українським безпілотником.

У Середземному морі горить танкер під прапором РФ / колаж: Главред, фото: marinetraffic.com

Коротко:

Доля екіпажу судна невідома

Танкер Arctic Metagaz перебуває під санкціями

У ЦПД прокоментували загоряння російського танкера

Російський "тіньовий" танкер для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz загорівся в Середземному морі, доля його екіпажу невідома. Про це з посиланням на джерела повідомляє агентство Reuters.

Танкер Arctic Metagaz перебуває під санкціями Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що доля екіпажу судна невідома.

За даними відстеження на платформі MarineTraffic, востаннє судно, що перебуває під санкціями, повідомляло про своє місцезнаходження біля берегів Мальти. Це було в понеділок, 2 березня.

Один зі співрозмовників видання припустив, що танкер міг бути атакований безпілотником. У проведенні цієї операції підозрюють Україну.

Тим часом в мережі публікують кадри палаючого танкера. Повідомляється, що судно горить біля берегів Лівії.

Служба безпеки України поки не коментує те, що відбувається з танкером у морі.

У Центрі протидії дезінформації прокоментували загоряння російського танкера.

"Тим часом біля узбережжя Середземного моря загорівся танкер Arctic Metagaz, який перебуває під санкціями і ходить під російським прапором. Судно перевозило скраплений природний газ", - коротко зазначив голова ЦПД Андрій Коваленко.

Росія змінює тактику торгівлі "тіньового флоту" - експерт

Главред писав, що, за словами керівника програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, Росія змушена шукати альтернативні логістичні рішення для експорту енергоносіїв "тіньовим флотом", поступово змінюючи маршрути і підвищуючи вартість власних схем.

За оцінкою Лакійчука, важливу роль відіграють і балтійські порти - Усть-Луга і Санкт-Петербург, де російська сторона вважає свої танкери відносно захищеними. Судна так званого "тіньового флоту" там почуваються досить впевнено і навіть залучаються до диверсійних дій на території європейських держав.

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа фактично дозволила Україні наносити удари по російському "тіньовому флоту".

Раніше Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до складу "тіньового флоту" країни-агресора Росії. РФ використовувала ці судна для транспортування нафти і нафтопродуктів з російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн.

Раніше Сполучені Штати Америки перехопили танкер "тіньового флоту" РФ Aquila II в Індійському океані. Танкер порушив санкційний режим, введений Трампом.

