Рекордна ціна з літа 2025 року: в Україні різко зросли ціни на газ

Блакитне паливо дорожчає під опосередкованим впливом війни на Близькому Сході.

https://glavred.net/economics/rekordnaya-cena-s-leta-2025-v-ukraine-rezko-vyrosli-ceny-na-gaz-10745906.html Посилання скопійоване

В Україні газ подорожчав на 20% / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Чому в Україні подорожчав газ

Чи зміняться тарифи для споживачів

На українському ринку за останні дні різко зросли ціни на газ. Зокрема, у вівторок, 3 березня, блакитне паливо подорожчало на 20%, досягнувши 27 800 грн/ тис. куб. м (з ПДВ). Про це свідчать котирування Natural gas ExPro.

Ціни на внутрішньому ринку досягли найвищого рівня з червня 2025 року. При перерахунку ціна газу становить $536/тисяч куб. м (без ПДВ) або €43,2/MWh.

відео дня

Проте зростання цін на природний газ в Україні помітно менше, ніж в Європі, де у вівторок ціни досягали €65,5/MWh. Це найвища ціна за останні три роки - з січня 2023 року. Таким чином, зараз газ в Європі торгується дорожче, ніж в Україні.

Ціни на газ - динаміка зростання / expro.com.ua

Ціни на газ в Україні зростають під опосередкованим впливом війни на Близькому Сході.

Водночас ціни на газ для споживачів залишаються фіксованими - 7250 грн/тисяч куб. м власного видобутку.

Чому ціни на газ пішли вгору: пояснення аналітиків

Як пише Bloomberg, ціни на газ в Європі різко зросли після зупинки виробництва скрапленого газу в Катарі, викликаної атакою іранських дронів.

Завод Ras Laffan компанії QatarEnergy покриває близько п'ятої частини світових поставок скрапленого природного газу, і безпрецедентна зупинка зараз загрожує енергетичній безпеці та сколихнула світові ринки.

Ф'ючерси на еталонний газ в Європі зросли найбільше з часів кризи 2022 року, викликаної вторгненням Росії в Україну.

Поставки скрапленого газу з Близького Сходу вже були перервані з вихідних, оскільки танкери значною мірою припинили транзит через Ормузьку протоку - критично важливу артерію для світових потоків палива на вході в Перську затоку.

"Загроза безпеці поставок існує тут і зараз. Її масштаби залежатимуть від тривалості зупинки, але зараз ми знаходимося в новому сценарії", - зазначають аналітики.

Що буде з цінами на газ і бензин: прогноз експерта

Дипломат і політолог-міжнародник Вадим Трюхан в ефірі Київ24 заявив, що в Україні зростуть ціни на бензин і газ.

За його словами, на вартість палива сильно вплинуть події на Близькому Сході.

"Хочемо ми цього чи ні, ці події безпосередньо торкнуться України вже в найближчому майбутньому, в перспективі декількох днів. Іранці вже атакують Саудівську Аравію, одного з ключових виробників, постачальників нафти і газу", - говорить дипломат.

На його думку, через всі ці події бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а одразу на 5-10 гривень за літр.

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані - останні новини

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

28 лютого США та Ізраїль спільно атакували Іран, після чого оприлюднили свої назви цієї операції.

Ізраїль назвав свою операцію проти Ірану "Ревіння Лева". У Пентагоні повідомляють, що удари по Ірану були названі "Operation Epic fury" ("Епічна Лють").

Іран у відповідь завдав ударів по ізраїльській території і по військових базах США на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів". На питання про те, кого він хотів би бачити на чолі Ірану, він відповів: "У мене є три дуже хороших кандидати".

Крім того, Трамп заявив, що США можуть розглянути відправку сухопутних військ до Ірану, якщо цього вимагатиме розвиток операції Epic Fury. За його словами, він не виключає жодного сценарію, якщо він буде "необхідний для досягнення цілей".

Держсекретар США Марко Рубіо також заявив, що найпотужніші удари США по Ірану ще попереду, поки Вашингтон не досягне всіх поставлених цілей.

Інші новини:

Про ресурс: Natural gas ExPro Natural Gas ExPro — це українська аналітична та інформаційна платформа, яка спеціалізується на темі природного газу та енергетики. Публікує новини, аналітику, дані щодо видобутку, транзиту та зберігання газу. Висвітлює роботу НАК "Нафтогаз", операторів ГТС, ПСГ та приватних видобувних компаній. Аналізує цінову ситуацію, імпорт/експорт та законодавчі зміни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред