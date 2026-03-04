Чому 5 березня не можна байдикувати: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 5 березня
- Що можна і не можна робити 5 березня
- Прикмети 5 березня
У четвер, 5 березня, в православному календарі день пам'яті святого мученика Конона, який постраждав за християнську віру. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Яке церковне свято 5 березня
Згідно з переказами, Конон народився в місті Наїна на території Малої Азії (в межах сучасних регіонів Туреччини - Фінікії або Кілікії). Він виріс у християнській родині і з юних років відрізнявся глибокою вірою, прагненням до духовного життя, милосердям і співчуттям до нужденних.
За часів гонінь на християн в Римській імперії Конон відмовився приносити жертви язичницьким богам і поклонятися ідолам. За вірність Христу його заарештували і піддали жорстоким тортурам.
Житія розповідають, що, незважаючи на важкі тортури, святий залишився непохитним. Його мужність і спокійна відданість вірі стали прикладом для оточуючих і зміцнили багатьох християн.
Джерела по-різному описують його смерть: за одними свідченнями, мученика обезголовили, за іншими - спалили.
У цей день віруючі звертаються до святого Конона з молитвами про стійкість у вірі, зміцнення духу, терпіння у випробуваннях і захист від несправедливості.
Прикмети 5 березня
- Ясний, морозний день - на ранню і теплу весну.
- Південний вітер - швидке потепління.
- Ластівки прилетіли або журавлі повернулися - весна буде теплою.
Що не можна робити 5 березня
5 березня не варто байдикувати: святий Конон відрізнявся працьовитістю, тому і нам слід наслідувати його приклад. Добре приділити увагу роботі на землі, але слід відкласти граблі і вила - це народне застереження, щоб влітку град не пошкодив овочі і сад.
Що можна робити 5 березня
У цей день прийнято звертатися до святого мученика Конона з молитвою і проханням заступництва перед Богом. Конона поважають як захисника посівів, врожаю і всіх, хто працює на городі або в саду. Йому моляться про щедрий урожай і про те, щоб свята праця не була зруйнована стихією або шкідниками.
Також варто прочитати:
- День української жінки 2026: красиві привітання та картинки
- Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок
- Кому молитися 4 березня для зцілення від хвороб: яке церковне свято
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред