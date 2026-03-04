Чому 5 березня не можна байдикувати: яке церковне свято

5 березня не варто байдикувати: святий Конон відрізнявся працьовитістю, тому і нам слід наслідувати його приклад.

https://glavred.net/holidays/pochemu-5-marta-nelzya-bezdelnichat-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10745900.html Посилання скопійоване

Яке 5 березня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 5 березня

Що можна і не можна робити 5 березня

Прикмети 5 березня

У четвер, 5 березня, в православному календарі день пам'яті святого мученика Конона, який постраждав за християнську віру. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 5 березня

Згідно з переказами, Конон народився в місті Наїна на території Малої Азії (в межах сучасних регіонів Туреччини - Фінікії або Кілікії). Він виріс у християнській родині і з юних років відрізнявся глибокою вірою, прагненням до духовного життя, милосердям і співчуттям до нужденних.

відео дня

За часів гонінь на християн в Римській імперії Конон відмовився приносити жертви язичницьким богам і поклонятися ідолам. За вірність Христу його заарештували і піддали жорстоким тортурам.

Житія розповідають, що, незважаючи на важкі тортури, святий залишився непохитним. Його мужність і спокійна відданість вірі стали прикладом для оточуючих і зміцнили багатьох християн.

Джерела по-різному описують його смерть: за одними свідченнями, мученика обезголовили, за іншими - спалили.

У цей день віруючі звертаються до святого Конона з молитвами про стійкість у вірі, зміцнення духу, терпіння у випробуваннях і захист від несправедливості.

Прикмети 5 березня

Ясний, морозний день - на ранню і теплу весну.

Південний вітер - швидке потепління.

Ластівки прилетіли або журавлі повернулися - весна буде теплою.

Що не можна робити 5 березня

5 березня не варто байдикувати: святий Конон відрізнявся працьовитістю, тому і нам слід наслідувати його приклад. Добре приділити увагу роботі на землі, але слід відкласти граблі і вила - це народне застереження, щоб влітку град не пошкодив овочі і сад.

Що можна робити 5 березня

У цей день прийнято звертатися до святого мученика Конона з молитвою і проханням заступництва перед Богом. Конона поважають як захисника посівів, врожаю і всіх, хто працює на городі або в саду. Йому моляться про щедрий урожай і про те, щоб свята праця не була зруйнована стихією або шкідниками.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред