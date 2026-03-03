Графіки змінено: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 4 березня

Диспетчери можуть коригувати розклад обмежень відповідно до поточного стану енергомережі.

У Павлограді формують окремі черги / колаж: Главред, фото:freepik.com, УНІАН

Коротко:

4 березня діятимуть погодинні відключення

Дніпро та область — графіки стабобмежень

Павлоград — окремий порядок черг

У середу, 4 березня, в окремих регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджено відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго".

У Дніпрі та на території Дніпропетровської області протягом доби застосовуватимуться стабілізаційні відключення. Обмеження стосуватимуться всіх підчерг споживачів. Про це повідомили в енергетичній компанії ДТЕК.

Згідно з оприлюдненими графіками, електропостачання можуть обмежувати від одного до двох разів на добу — залежно від визначеної черги. Жителям рекомендують регулярно перевіряти актуальні оновлення та планувати побутові справи з урахуванням можливих знеструмлень.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

1.1 Черга: 12:00 – 15:30

1.2 Черга: 12:00 – 15:30

2.1 Черга: 14:00 – 15:30

2.2 Черга: 22:30 – 24:00

3.1 Черга: 08:00 – 09:30, 15:30 – 19:00

3.2 Черга: 15:30 – 19:00

4.1 Черга: 08:00 – 09:30

4.2 Черга: 08:00 – 09:30, 15:30 – 19:00

5.1 Черга: 09:30 – 12:00

5.2 Черга: 09:30 – 12:00, 19:00 – 20:00

6.1 Черга: 19:00 – 20:00

6.2 Черга: 09:30 – 11:00, 19:00 – 22:30

Дізнатися точний час відключення за конкретною адресою можна через онлайн-сервіси на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" уточнили, що для абонентів компанії ЦЕК графіки відключень діятимуть упродовж дня — з 08:00 до 24:00 — відповідно до визначених черг:

1.1 Черга: 14:00 – 19:00

1.2 Черга: 15:30 – 19:00

2.1 Черга: не вимикатимуть

2.2 Черга: 15:30 – 19:00

3.1 Черга: 08:00 – 12:00

3.2 Черга: 08:00 – 11:00

4.1 Черга: 08:00 – 12:00

4.2 Черга: 19:00 – 20:00

5.1 Черга: 12:00 – 15:30

5.2 Черга: 12:00 – 15:30

6.1 Черга: 19:00 – 20:00

6.2 Черга: 19:00 – 24:00

Графік для Павлограда

Окремий порядок обмежень передбачений для жителів Павлоград. Там електропостачання тимчасово обмежуватимуть за спеціально сформованими чергами.

1 Черга: 00:00 – 03:00, 08:00 – 13:00, 18:00 – 23:00

2 Черга: 03:00 – 08:00, 13:00 – 18:00, 23:00 – 24:00

Фахівці попереджають, що розклад обмежень може коригуватися в реальному часі відповідно до поточного стану енергомережі.

Розташування "Пунктів незламності"

У Дніпропетровській області діють "Пункти незламності". Переглянути їхні адреси можна на офіційному сайті Дніпропетровської ОВА. Локації розміщені в районних військових адміністраціях, старостатах і міських радах та працюють у робочий час.

