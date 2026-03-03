Рус
Графіки змінено: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 4 березня

Руслан Іваненко
3 березня 2026, 22:58
Диспетчери можуть коригувати розклад обмежень відповідно до поточного стану енергомережі.
У Павлограді формують окремі черги / колаж: Главред, фото:freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • 4 березня діятимуть погодинні відключення
  • Дніпро та область — графіки стабобмежень
  • Павлоград — окремий порядок черг

У середу, 4 березня, в окремих регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджено відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго".

У Дніпрі та на території Дніпропетровської області протягом доби застосовуватимуться стабілізаційні відключення. Обмеження стосуватимуться всіх підчерг споживачів. Про це повідомили в енергетичній компанії ДТЕК.

Згідно з оприлюдненими графіками, електропостачання можуть обмежувати від одного до двох разів на добу — залежно від визначеної черги. Жителям рекомендують регулярно перевіряти актуальні оновлення та планувати побутові справи з урахуванням можливих знеструмлень.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

1.1 Черга: 12:00 – 15:30

1.2 Черга: 12:00 – 15:30

2.1 Черга: 14:00 – 15:30

2.2 Черга: 22:30 – 24:00

3.1 Черга: 08:00 – 09:30, 15:30 – 19:00

3.2 Черга: 15:30 – 19:00

4.1 Черга: 08:00 – 09:30

4.2 Черга: 08:00 – 09:30, 15:30 – 19:00

5.1 Черга: 09:30 – 12:00

5.2 Черга: 09:30 – 12:00, 19:00 – 20:00

6.1 Черга: 19:00 – 20:00

6.2 Черга: 09:30 – 11:00, 19:00 – 22:30

    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 4 березня Фото: ДТЕК
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 4 березня Фото: ДТЕК

Дізнатися точний час відключення за конкретною адресою можна через онлайн-сервіси на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" уточнили, що для абонентів компанії ЦЕК графіки відключень діятимуть упродовж дня — з 08:00 до 24:00 — відповідно до визначених черг:

1.1 Черга: 14:00 – 19:00

1.2 Черга: 15:30 – 19:00

2.1 Черга: не вимикатимуть

2.2 Черга: 15:30 – 19:00

3.1 Черга: 08:00 – 12:00

3.2 Черга: 08:00 – 11:00

4.1 Черга: 08:00 – 12:00

4.2 Черга: 19:00 – 20:00

5.1 Черга: 12:00 – 15:30

5.2 Черга: 12:00 – 15:30

6.1 Черга: 19:00 – 20:00

6.2 Черга: 19:00 – 24:00

Графік для Павлограда

Окремий порядок обмежень передбачений для жителів Павлоград. Там електропостачання тимчасово обмежуватимуть за спеціально сформованими чергами.

1 Черга: 00:00 – 03:00, 08:00 – 13:00, 18:00 – 23:00

2 Черга: 03:00 – 08:00, 13:00 – 18:00, 23:00 – 24:00

Фахівці попереджають, що розклад обмежень може коригуватися в реальному часі відповідно до поточного стану енергомережі.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

У Дніпропетровській області діють "Пункти незламності". Переглянути їхні адреси можна на офіційному сайті Дніпропетровської ОВА. Локації розміщені в районних військових адміністраціях, старостатах і міських радах та працюють у робочий час.

Інші новини Дніпропетровщини

Як раніше писав Главред, захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Про це заявив мер міста Борис Філатов, повідомляє Le Monde.

Крім того, в ніч на 2 березня армія РФ масово атакувала дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство. Спалахнуло кілька пожеж.

Також 2 березня, окупаційні війська атакували Криворізький район Дніпропетровщини дронами, поціливши у приміський потяг із пасажирами. Внаслідок атаки загинув 75-річний чоловік, ще дев’ятеро отримали поранення, серед них діти, повідомили місцеві та урядові джерела.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

16:39

Чи можна чистити вуха ватними паличками: спеціаліст розставив крапки над "і"

16:32

Чому фараони "зникали" з власних пірамід: головна таємниця Єгипту

16:28

Долар б'є рекорди в Україні, євро продовжує дешевшати: курс валют на 4 березня

16:20

Кому молитися 4 березня для зцілення від хвороб: яке церковне свято

16:19

Хто і чому насправді заснував місто Суми — все вирішив один фактВідео

16:13

Атлантичне тепло накриє Львівщину: коли чекати на температурний стрибок

15:51

На АЗС спішити не варто: експерти оцінили, що буде з цінами на бензин в Україні

15:41

РФ може піти в наступ на місто-мільйонник - Le Monde

15:36

Квіткова показала живіт і заговорила про вагітність: "Сталося повернення"

15:35

"Форс-мажорні обставини": як зміняться графіки відключень світла для Запоріжжя

