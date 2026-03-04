РФ завдала удару 149 дронами: є загиблий на Сумщині та поранені на Запоріжжі

Сили ППО збили 129 цілей. Однак, є і "прильоти".

За добу війська РФ здійснили 60 обстрілів території Сумської області / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Коротко:

В ніч на 4 березня РФ запустила 149 ударних БПЛА

Збито або придушено 129 дронів на півночі, півдні та сході країни

Зафіксовано влучання в 15 локаціях

В ніч на 4 березня російська окупаційна армія запустила по Україні 149 дронів. Під удар потрапила низка регіонів країни. Є і влучання.

Про наслідки ворожої атаки повідомили місцеві влади.

Атака на Сумщину

У Нацполіції повідомили, що одна людина загинула, ще одна - поранена в Сумській області.

За минулу добу війська РФ здійснили 60 обстрілів території Сумської області. Під вогнем опинилися 30 населених пунктів Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів.

Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію, міномети та інші види озброєння.

В результаті ворожих ударів в Есманській громаді загинув 48-річний чоловік. У Сумській міській громаді поранення отримав 37-річний чоловік, знищено автомобіль, ще два автомобілі пошкоджено.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які документували наслідки атак і збирали доказову базу військових злочинів.

Атака на Дніпропетровщину

Вродовж ночі захисники неба з ПВК "Схід" знищили 34 ударні БпЛА над різними районами Дніпропетровської області.

Як повідомив голова Дніпропетровщини, ворог більше 10 разів атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією.

У Кам'янському районі удар припав на Вишнівську громаду. Там пошкоджено транспортну інфраструктуру.

На Синельниківщині агресор влучив по Дубовиківській громаді. Пошкоджено приватний будинок.

У Самарівському районі під ударом було Перещепине. Виникла пожежа. Постраждала інфраструктура.

У Нікопольщині росіяни атакували сам Нікополь, Покровську і Мирівську громади. Пошкоджено автомобіль.

Люди не постраждали.

Наслідки ворожих ударів на Дніпропетровщині / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атака на Запоріжжя

Двоє людей поранені в результаті ворожих атак по Запорізькому та Пологовському районах. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Всього за добу окупанти завдали 624 удари по 36 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 50 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Харківська область

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив голова Харківщини.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них – дитина.

У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 60-річна жінка і 70-річний чоловік; у м. Чугуїв постраждали 44-річний і 47-річний чоловіки, жінки 32, 64, 66 років та 7-річна дівчинка; у сел. Вільшани Солоницівської громади зазнали гострої реакції на стрес 47-річна і 63-річна жінки та 90-річний чоловік; у сел. Близнюки отримав поранення 30-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого предмета в м. Харків загинув 45-річний чоловік, постраждала 45-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 3 КАБ; 10 БпЛА типу "Герань-2"; 2 fpv-дрони 36 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок;

у Богодухівському районі пошкоджено 7 приватних будинків, гараж, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Мурафа);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Гроза), цивільну будівлю (с. Грушівка), господарчу споруду (с. Василенкове);

в Ізюмському районі пошкоджено 6 приватних будинків (с. Оскіл), магазин (с. Малинівка);

у Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків (сел. Вільшани);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (сел. Близнюки, с. Енергетиків);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, 3 господарчі споруди (м. Чугуїв).

​Наслідки атаки на Харківщину / Фото: t.me/synegubov ​

Що кажуть у Повітряних силах

В ніч на 4 березня (з 18:00 3 березня) армія РФ атакувала Україну за допомогою 149 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів за напрямками. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/придушено 129 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Звіт Повітряних сил / Фото: t.me/kpszsu

РФ готує масовану атаку на Україну: що відомо

Російські окупаційні війська готують новий масований ракетно-дроновий удар по Україні. Атака може відбутися в найближчі 48 годин. Про це повідомили 3 березня моніторингові канали.

Серед пріоритетних цілей - об'єкти водопостачання та енергетики в столиці та Київській області, а також об'єкти енергетики в центральній частині України.

Не виключено, що удар буде спрямований і на об'єкти інфраструктури на заході України. Напрямок удару можливо буде визначати за маршрутом руху ударних БПЛА.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 березня російська окупаційна армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової та транспортної інфраструктури.

Під час нічної атаки 3 березня в Шевченківському районі Харкова уламки ворожої дрона пошкодили вікна в багатоквартирних будинках і кілька автомобілів. Постраждали дві людини, зокрема, і одна дитина.

В ніч на 2 березня армія РФ масово атакувала дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство. Спалахнуло кілька пожеж.

27 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті російського удару травмовано чотири людини, зокрема, і один підліток.

