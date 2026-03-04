Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дітей з книгою за 43 с

Візуальні головоломки - це не тільки спосіб цікаво провести час, але і ефективне тренування для мозку.

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Візуальні головоломки допомагають розвивати уважність, покращувати концентрацію і зміцнювати пам'ять.

Особливою популярністю користуються вправи у форматі "Знайдіть відмінності". Принцип простий: перед вами дві майже однакові картинки, проте в них приховані невеликі відмінності. І хоча на перший погляд зображення здаються ідентичними, відшукати деталі буває зовсім непросто, пише Jagranjosh.

Цього разу вам потрібно уважно розглянути малюнки з дітьми, які читають книгу. На перший погляд вони повністю збігаються, але між ними заховані три відмінності. На виконання завдання дається всього 43 секунди.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Зосередьтеся і вивчіть кожну деталь. Відмінності можуть стосуватися кольору, форми елементів або їх розташування. Нерідко вони ховаються в найнесподіваніших місцях.

Обмеження за часом додає інтриги: важливо не просто помітити відмінності, а зробити це максимально швидко.

Вдалося впоратися із завданням?

Якщо ви знайшли всі три відмінності - у вас відмінна спостережливість і висока концентрація уваги.

Якщо ні - не переживайте. Спробуйте ще раз або звіряйтеся з правильною відповіддю і перевірте, які деталі ви пропустили.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

