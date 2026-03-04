Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дітей з книгою за 43 с

Візуальні головоломки допомагають розвивати уважність, покращувати концентрацію і зміцнювати пам'ять.
Особливою популярністю користуються вправи у форматі "Знайдіть відмінності". Принцип простий: перед вами дві майже однакові картинки, проте в них приховані невеликі відмінності. І хоча на перший погляд зображення здаються ідентичними, відшукати деталі буває зовсім непросто, пише Jagranjosh.
Цього разу вам потрібно уважно розглянути малюнки з дітьми, які читають книгу. На перший погляд вони повністю збігаються, але між ними заховані три відмінності. На виконання завдання дається всього 43 секунди.
Зосередьтеся і вивчіть кожну деталь. Відмінності можуть стосуватися кольору, форми елементів або їх розташування. Нерідко вони ховаються в найнесподіваніших місцях.
Обмеження за часом додає інтриги: важливо не просто помітити відмінності, а зробити це максимально швидко.
Вдалося впоратися із завданням?
Якщо ви знайшли всі три відмінності - у вас відмінна спостережливість і висока концентрація уваги.
Якщо ні - не переживайте. Спробуйте ще раз або звіряйтеся з правильною відповіддю і перевірте, які деталі ви пропустили.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
