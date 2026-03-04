Рус
Бої за Херсон, Миколаїв та Одесу: які шанси РФ на масштабну операцію на півдні

Анна Ярославська
4 березня 2026, 10:32
Зараз угруповання "Дніпро" налічує близько 120 тисяч осіб — цього недостатньо для великої операції.
Олександр Коваленко оцінив, скільки ресурсів потрібно окупантам для нового наступу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, deepstatemap

Головні тези Коваленка:

  • Для створення ударного угруповання РФ необхідно не менше 200–300 тисяч військових
  • У окупантів вже відчувається дефіцит особового складу
  • Сценарій масштабного наступу малоймовірний

Для проведення масштабного наступу на Півдні України з подальшими боями за міста для створення ударного угруповання армії РФ потрібно не менше 200-300 тисяч особового складу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт нагадав, що наразі група військ "Дніпро", яка контролює тимчасово окуповану лівобережну Херсонську область і частину Запорізької області, налічує приблизно 120 тисяч особового складу. Основна частина цих сил сконцентрована саме на Запорізькому напрямку.

Водночас частина підрозділів розміщена вздовж лівого берега Дніпра — в районі Нової Каховки, Олешків тощо. Решта сил розкидана по Херсонській області та інших локаціях для контролю території.

Коваленко вважає, що говорити про формування ударного "кулака", здатного форсувати Дніпро та почати бойові дії на правому березі, поки неможливо, тому що тоді буде втрачено контроль над значною частиною окупованих Херсонської та Запорізької областей.

"Якщо ми говоримо про гіпотетичну операцію з форсування Дніпра, боях за Херсон, правобережну Херсонщину, виході в Миколаївську область, боях за Миколаїв, подальшому просуванні в Одеську область, подоланні лиманів і виході на Одесу з подальшими боями за місто — очевидно, що для цього потрібно не 170 тисяч, а значно більше ресурсів. За приблизними оцінками, для такої операції потрібно не менше 200-300 тисяч особового складу тільки для ударного угруповання. І це без урахування необхідності утримання вже окупованих територій і контролю великих міст", — пояснив Коваленко.

Експерт додав, що наступ відбувався би не рівномірно по всій території, а вздовж узбережжя — в південному напрямку. Водночас росіянам потрібно було б утримувати північні лінії фронту, адже звідти можливі удари по флангах. А це також вимагає значних ресурсів.

"Тими силами, які ми зараз бачимо в Херсонській області, — а саме угрупованням "Дніпро" — таку масштабну наступальну операцію ніяк не реалізувати. Російському командуванню довелося б як мінімум втричі збільшити це угруповання", — вважає Коваленко.

На думку експерта, вже зараз в армії РФ відчувається дефіцит особового складу на більшості напрямків.

"Саме тому цей сценарій є найгіршим, але на даний момент малоймовірним. Водночас це не означає, що до нього не потрібно готуватися", — резюмував він.

Наступ РФ - що відомо

Як писав Главред, захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Про це заявив мер міста Борис Філатов. За його словами, Дніпро наближається до лінії фронту. Він розташований в центрі країни прямо на "перехресті трьох фронтів".

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни, Росія почала підготовку до весняно-літнього наступу в Донецькій області.

Екс-співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що цілі країни-агресора Росії під час наступу в 2026 році в першу чергу стосуватимуться Донецької області. Це мета номер один для росіян зараз.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає про плани росіян на 2026-2027 роки, про їхні цілі в окупації сходу країни, проте сил виконати поставлені завдання у противника немає. За словами президента, росіяни хочуть продовжувати наступ у напрямку Запорізької області та Дніпра, також "їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон".

Чи є загроза для Одеси: думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що російські окупаційні війська можуть мати три сценарії для прориву в Одесу та захоплення міста, яке залишається стратегічною метою Кремля.

За словами експерта, Одеса і південь України в цілому мають для Росії символічне значення, яке формувалося десятиліттями. Однак у 2022 році російські війська не змогли реалізувати свої плани, і з огляду на нинішній стан армії РФ, виникають сумніви, що їм це під силу зараз.

"Можливі три сценарії розвитку подій: повітряне десантування, морський десант і сухопутний прорив. Якщо розглядати кожен з них, то масштабне повітряне десантування достатньої кількості військових з літаків Іл-76 або Іл-96 поки що видається неможливим. Повітряний простір захищений, і підготовку до такого десанту неможливо здійснити непомітно. До того ж ці літаки, ймовірно, були б знищені ще над Чорним морем", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Новини партнерів

Рекордна ціна з літа 2025 року: в Україні різко зросли ціни на газ

Рекордна ціна з літа 2025 року: в Україні різко зросли ціни на газ

12:10Економіка
За негативного сценарію - 100 грн: Льоушкін - про те, коли подешевшає паливо на АЗС

За негативного сценарію - 100 грн: Льоушкін - про те, коли подешевшає паливо на АЗС

12:01Інтерв'ю
Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціями

Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціями

11:31Світ
Росія готує новий масований удар - названо цілі і терміни атаки по Україні

Росія готує новий масований удар - названо цілі і терміни атаки по Україні

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Заморозки вдарять по Полтавщині: синоптики попередили про зміну температури

Заморозки вдарять по Полтавщині: синоптики попередили про зміну температури

12:18

Гороскоп Таро на завтра, 5 березня: Тельцям - стійкість, Близнюкам - довести себе

12:10

Рекордна ціна з літа 2025 року: в Україні різко зросли ціни на газ

12:04

За що ставали "куркулями" - механізм радянського вироку

12:01

За негативного сценарію - 100 грн: Льоушкін - про те, коли подешевшає паливо на АЗС

11:56

Чому 5 березня не можна байдикувати: яке церковне свято

Росію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – ОгризкоРосію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – Огризко
11:34

Російську ведучу після пологів госпіталізували в онкологічну реанімацію

11:31

Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціямиВідео

11:30

Ціни на бензин злетіли вже під 81 грн - де заправитися найвигідніше

11:28

Уражено одразу п'ять кораблів флоту РФ - нові деталі удару по НоворосійськуВідео

11:25

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Собакам - зміни, Зміям - проблеми

11:14

Сім'я купила будинок і замітила несподіваних "мешканців": що вони зробилиВідео

10:57

ISW оцінив контрнаступ України: ЗСУ повернули багато територій

10:53

"Дешевше нову дружину знайти": скільки зрадниця Корольова витратила на невістку

10:51

Планшет для фільмів: чи варто купувати і як вибрати новини компанії

10:32

Бої за Херсон, Миколаїв та Одесу: які шанси РФ на масштабну операцію на півдні

10:32

Став жертвою ракетного обстрілу в Ізраїлі: що сталося з Квентіном Тарантіно

10:27

РФ вдарила по пасажирському поїзду в Миколаєві - що відомо про наслідки атаки

10:25

Відкриються всі двері: астролог назвала головного щасливчика весни

10:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

10:03

"Раніше такого не бачили": Росія змінила тактику ударів Шахедами, що відомо

09:58

Гороскоп на завтра 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

09:44

Каменських похвалилася рідкісним і неймовірно дорогим авто

09:39

"Була ще в шлюбі": розкрилася правда про новий роман колишньої дружини Преснякова

09:15

І валик не потрібен: як прибрати шерсть з одягу та меблів

09:12

Три сценарії: в ISW "злили" плани Кремля щодо війни, скільки ще РФ готується воювати

08:49

РФ завдала удару 149 дронами: є загиблий на Сумщині та поранені на ЗапоріжжіФото

08:27

17 кораблів та понад 2000 цілей: в США розкрили втрати флоту Ірану у війніВідео

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:33

ППО окупантів могла збити власний гелікоптер під час атаки дронів

06:54

"Жодних нових поступок": Мерц озвучив Трампу жорстку позицію щодо УкраїниВідео

05:53

Крутіше котлет: рецепт вечері з курячого філе без зайвої олії за 25 хвилин

05:00

Всього за десять хвилин: рецепт божественного домашнього хліба без клопотуВідео

04:41

Було "удостоєне" носити ім'я генсека СРСР: що це за місто України

04:02

Бойові дії можуть початись ще в одній області України - що задумали в Кремлі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дітей з книгою за 43 с

03:30

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

02:41

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

02:05

Ядерний капкан для Трампа: яку "угоду" готує Кремль і яка роль України

02:00

Зрадниця Ані Лорак зізналася, як перейшла на бік РФ: "З цього моменту"

01:01

Так роблять у ресторанах – як розморозити крабові палички і не зіпсувати смакВідео

00:04

Неймовірні втечі з СРСР: як сміливці проривали "залізну завісу" СоюзуВідео

03 березня, вівторок
23:55

В Ірані обрали нового аятоллу: ним став родич вбитого Алі Хаменеї

22:59

"Боляче думати": невістка Ющенка після вибухів терміново покинула Кіпр

22:58

Графіки змінено: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 4 березняФото

22:53

Дієтологи назвали продукти, у яких більше кальцію, ніж у склянці молока

22:43

Наталка Денисенко розкрила приголомшливу правду про себе - деталі

22:00

Марічка Падалко показала молодшу дочку і що вона вміє

21:53

У Середземному морі горить танкер з РФ, його могла підбити Україна - ЗМІВідео

21:27

"Дуже по-дурному": Трамп обурився на поставки зброї Києву та пригрозив країні НАТО

21:22

Чому війна проти Ірану може завершитися за 5 тижнів: Таран пояснив причинуПогляд

