Бої за Херсон, Миколаїв та Одесу: які шанси РФ на масштабну операцію на півдні

Зараз угруповання "Дніпро" налічує близько 120 тисяч осіб — цього недостатньо для великої операції.

Олександр Коваленко оцінив, скільки ресурсів потрібно окупантам для нового наступу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, deepstatemap

Головні тези Коваленка:

Для створення ударного угруповання РФ необхідно не менше 200–300 тисяч військових

У окупантів вже відчувається дефіцит особового складу

Сценарій масштабного наступу малоймовірний

Для проведення масштабного наступу на Півдні України з подальшими боями за міста для створення ударного угруповання армії РФ потрібно не менше 200-300 тисяч особового складу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт нагадав, що наразі група військ "Дніпро", яка контролює тимчасово окуповану лівобережну Херсонську область і частину Запорізької області, налічує приблизно 120 тисяч особового складу. Основна частина цих сил сконцентрована саме на Запорізькому напрямку.

Водночас частина підрозділів розміщена вздовж лівого берега Дніпра — в районі Нової Каховки, Олешків тощо. Решта сил розкидана по Херсонській області та інших локаціях для контролю території.

Коваленко вважає, що говорити про формування ударного "кулака", здатного форсувати Дніпро та почати бойові дії на правому березі, поки неможливо, тому що тоді буде втрачено контроль над значною частиною окупованих Херсонської та Запорізької областей.

"Якщо ми говоримо про гіпотетичну операцію з форсування Дніпра, боях за Херсон, правобережну Херсонщину, виході в Миколаївську область, боях за Миколаїв, подальшому просуванні в Одеську область, подоланні лиманів і виході на Одесу з подальшими боями за місто — очевидно, що для цього потрібно не 170 тисяч, а значно більше ресурсів. За приблизними оцінками, для такої операції потрібно не менше 200-300 тисяч особового складу тільки для ударного угруповання. І це без урахування необхідності утримання вже окупованих територій і контролю великих міст", — пояснив Коваленко.

Експерт додав, що наступ відбувався би не рівномірно по всій території, а вздовж узбережжя — в південному напрямку. Водночас росіянам потрібно було б утримувати північні лінії фронту, адже звідти можливі удари по флангах. А це також вимагає значних ресурсів.

"Тими силами, які ми зараз бачимо в Херсонській області, — а саме угрупованням "Дніпро" — таку масштабну наступальну операцію ніяк не реалізувати. Російському командуванню довелося б як мінімум втричі збільшити це угруповання", — вважає Коваленко.

На думку експерта, вже зараз в армії РФ відчувається дефіцит особового складу на більшості напрямків.

"Саме тому цей сценарій є найгіршим, але на даний момент малоймовірним. Водночас це не означає, що до нього не потрібно готуватися", — резюмував він.

Наступ РФ - що відомо

Як писав Главред, захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Про це заявив мер міста Борис Філатов. За його словами, Дніпро наближається до лінії фронту. Він розташований в центрі країни прямо на "перехресті трьох фронтів".

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни, Росія почала підготовку до весняно-літнього наступу в Донецькій області.

Екс-співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що цілі країни-агресора Росії під час наступу в 2026 році в першу чергу стосуватимуться Донецької області. Це мета номер один для росіян зараз.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає про плани росіян на 2026-2027 роки, про їхні цілі в окупації сходу країни, проте сил виконати поставлені завдання у противника немає. За словами президента, росіяни хочуть продовжувати наступ у напрямку Запорізької області та Дніпра, також "їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон".

Чи є загроза для Одеси: думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що російські окупаційні війська можуть мати три сценарії для прориву в Одесу та захоплення міста, яке залишається стратегічною метою Кремля.

За словами експерта, Одеса і південь України в цілому мають для Росії символічне значення, яке формувалося десятиліттями. Однак у 2022 році російські війська не змогли реалізувати свої плани, і з огляду на нинішній стан армії РФ, виникають сумніви, що їм це під силу зараз.

"Можливі три сценарії розвитку подій: повітряне десантування, морський десант і сухопутний прорив. Якщо розглядати кожен з них, то масштабне повітряне десантування достатньої кількості військових з літаків Іл-76 або Іл-96 поки що видається неможливим. Повітряний простір захищений, і підготовку до такого десанту неможливо здійснити непомітно. До того ж ці літаки, ймовірно, були б знищені ще над Чорним морем", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

