Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ISW оцінив контрнаступ України: ЗСУ повернули багато територій

Віталій Кірсанов
4 березня 2026, 10:57
Україна вперше з 2023 року повернула більше територій, ніж втратила.
Україна вперше з 2023 року повернула більше територій, ніж втратила
Україна вперше з 2023 року повернула більше територій, ніж втратила / Колаж: Главред, фото: 157 окрема механізована бригада, 27 окрема артилерійська бригада

Коротко:

  • З 1 січня 2026 року ЗСУ повернули під контроль близько 257 кв км
  • Російські сили, ймовірно, зосередяться на стабілізації оборони

У другій половині лютого 2026 року українська армія вперше з часу літнього контрнаступу 2023 року продемонструвала позитивну динаміку на фронті: звільнено більше території, ніж втрачено. Про це повідомляється в свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, з 1 січня 2026 року Сили оборони України повернули під контроль близько 257 квадратних кілометрів. У період з 14 по 20 лютого чистий приріст склав майже 33 кв. км, а з 21 по 27 лютого - близько 57 кв. км.

відео дня

Востаннє подібна динаміка фіксувалася влітку 2023 року під час масштабного контрнаступу. Тоді, згідно з оцінками ISW, українські війська звільнили 377 кв. км у червні, 257 кв. км у липні та 1,47 кв. км у вересні.

Експерти також підкреслюють, що використовувана методологія картографування може занижувати реальні досягнення України. Справа в тому, що аналітики фіксують максимальні оцінки просування російських сил і коригують дані лише після появи достатньої кількості підтверджень з відкритих джерел про втрату ними контролю над позиціями.

Крім того, лінія фронту залишається нестабільною і фрагментованою, що ускладнює точну оцінку фактичного контролю над територіями. Незважаючи на розбіжності між даними української сторони та оцінками ISW, аналітики вважають лютневі успіхи України в 2026 році значущими.

Водночас експерти не очікують, що локальні контратаки переростуть у масштабний наступ. На їхню думку, російські сили, ймовірно, зосередяться на стабілізації оборони.

Проте в ISW зазначають: нещодавні просування української армії порушили плани Росії щодо підготовки до весняно-літньої кампанії 2026 року і змусять російські війська спочатку зміцнити оборонні рубежі, перш ніж робити спроби повернути втрачені позиції.

Скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас: думка аналітиків

При збереженні поточної динаміки РФ знадобиться більше двох років, щоб повністю окупувати Донецьку область. Про це заявив співзасновник моніторингового проекту DeepState Руслан Мікула.

На даний момент під контролем Сил оборони України залишається близько 21,5% Донецької області.

За словами Руслана Мікули, саме темпи просування в 2025 році можна вважати показовими для подальших прогнозів. Якщо вони збережуться на нинішньому рівні, російській армії буде потрібно не менше 742 днів, тобто близько двох років, щоб повністю захопити Донецьку область.

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Як раніше писав Главред, плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

Крім того, російські війська роблять спроби оточити Мирноград Донецької області, намагаючись увійти в місто з різних напрямків, замість лобових атак.

Нагадаємо, що на Південно-Слобожанському напрямку РФ активізувала атаки, намагаючись використати чисельну перевагу. Основні спроби прориву фіксувалися біля Вулчанська.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Генштаб ЗСУ бійці ВСУ контрнаступ ЗСУ Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рекордна ціна з літа 2025 року: в Україні різко зросли ціни на газ

Рекордна ціна з літа 2025 року: в Україні різко зросли ціни на газ

12:10Економіка
За негативного сценарію - 100 грн: Льоушкін - про те, коли подешевшає паливо на АЗС

За негативного сценарію - 100 грн: Льоушкін - про те, коли подешевшає паливо на АЗС

12:01Інтерв'ю
Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціями

Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціями

11:31Світ
Реклама

Популярне

Більше
Росія готує новий масований удар - названо цілі і терміни атаки по Україні

Росія готує новий масований удар - названо цілі і терміни атаки по Україні

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Заморозки вдарять по Полтавщині: синоптики попередили про зміну температури

Заморозки вдарять по Полтавщині: синоптики попередили про зміну температури

Останні новини

12:18

Гороскоп Таро на завтра, 5 березня: Тельцям - стійкість, Близнюкам - довести себе

12:10

Рекордна ціна з літа 2025 року: в Україні різко зросли ціни на газ

12:04

За що ставали "куркулями" - механізм радянського вироку

12:01

За негативного сценарію - 100 грн: Льоушкін - про те, коли подешевшає паливо на АЗС

11:56

Чому 5 березня не можна байдикувати: яке церковне свято

Росію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – ОгризкоРосію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – Огризко
11:34

Російську ведучу після пологів госпіталізували в онкологічну реанімацію

11:31

Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціямиВідео

11:30

Ціни на бензин злетіли вже під 81 грн - де заправитися найвигідніше

11:28

Уражено одразу п'ять кораблів флоту РФ - нові деталі удару по НоворосійськуВідео

Реклама
11:25

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Собакам - зміни, Зміям - проблеми

11:14

Сім'я купила будинок і замітила несподіваних "мешканців": що вони зробилиВідео

10:57

ISW оцінив контрнаступ України: ЗСУ повернули багато територій

10:53

"Дешевше нову дружину знайти": скільки зрадниця Корольова витратила на невістку

10:51

Планшет для фільмів: чи варто купувати і як вибрати новини компанії

10:32

Бої за Херсон, Миколаїв та Одесу: які шанси РФ на масштабну операцію на півдні

10:32

Став жертвою ракетного обстрілу в Ізраїлі: що сталося з Квентіном Тарантіно

10:27

РФ вдарила по пасажирському поїзду в Миколаєві - що відомо про наслідки атаки

10:25

Відкриються всі двері: астролог назвала головного щасливчика весни

10:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

10:03

"Раніше такого не бачили": Росія змінила тактику ударів Шахедами, що відомо

Реклама
09:58

Гороскоп на завтра 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

09:44

Каменських похвалилася рідкісним і неймовірно дорогим авто

09:39

"Була ще в шлюбі": розкрилася правда про новий роман колишньої дружини Преснякова

09:15

І валик не потрібен: як прибрати шерсть з одягу та меблів

09:12

Три сценарії: в ISW "злили" плани Кремля щодо війни, скільки ще РФ готується воювати

08:49

РФ завдала удару 149 дронами: є загиблий на Сумщині та поранені на ЗапоріжжіФото

08:27

17 кораблів та понад 2000 цілей: в США розкрили втрати флоту Ірану у війніВідео

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:33

ППО окупантів могла збити власний гелікоптер під час атаки дронів

06:54

"Жодних нових поступок": Мерц озвучив Трампу жорстку позицію щодо УкраїниВідео

05:53

Крутіше котлет: рецепт вечері з курячого філе без зайвої олії за 25 хвилин

05:00

Всього за десять хвилин: рецепт божественного домашнього хліба без клопотуВідео

04:41

Було "удостоєне" носити ім'я генсека СРСР: що це за місто України

04:02

Бойові дії можуть початись ще в одній області України - що задумали в Кремлі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дітей з книгою за 43 с

03:30

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

02:41

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

02:05

Ядерний капкан для Трампа: яку "угоду" готує Кремль і яка роль України

02:00

Зрадниця Ані Лорак зізналася, як перейшла на бік РФ: "З цього моменту"

01:01

Так роблять у ресторанах – як розморозити крабові палички і не зіпсувати смакВідео

Реклама
00:04

Неймовірні втечі з СРСР: як сміливці проривали "залізну завісу" СоюзуВідео

03 березня, вівторок
23:55

В Ірані обрали нового аятоллу: ним став родич вбитого Алі Хаменеї

22:59

"Боляче думати": невістка Ющенка після вибухів терміново покинула Кіпр

22:58

Графіки змінено: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 4 березняФото

22:53

Дієтологи назвали продукти, у яких більше кальцію, ніж у склянці молока

22:43

Наталка Денисенко розкрила приголомшливу правду про себе - деталі

22:00

Марічка Падалко показала молодшу дочку і що вона вміє

21:53

У Середземному морі горить танкер з РФ, його могла підбити Україна - ЗМІВідео

21:27

"Дуже по-дурному": Трамп обурився на поставки зброї Києву та пригрозив країні НАТО

21:22

Чому війна проти Ірану може завершитися за 5 тижнів: Таран пояснив причинуПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти