ISW оцінив контрнаступ України: ЗСУ повернули багато територій

Україна вперше з 2023 року повернула більше територій, ніж втратила.

Україна вперше з 2023 року повернула більше територій, ніж втратила / Колаж: Главред, фото: 157 окрема механізована бригада, 27 окрема артилерійська бригада

Коротко:

З 1 січня 2026 року ЗСУ повернули під контроль близько 257 кв км

Російські сили, ймовірно, зосередяться на стабілізації оборони

У другій половині лютого 2026 року українська армія вперше з часу літнього контрнаступу 2023 року продемонструвала позитивну динаміку на фронті: звільнено більше території, ніж втрачено. Про це повідомляється в свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, з 1 січня 2026 року Сили оборони України повернули під контроль близько 257 квадратних кілометрів. У період з 14 по 20 лютого чистий приріст склав майже 33 кв. км, а з 21 по 27 лютого - близько 57 кв. км.

Востаннє подібна динаміка фіксувалася влітку 2023 року під час масштабного контрнаступу. Тоді, згідно з оцінками ISW, українські війська звільнили 377 кв. км у червні, 257 кв. км у липні та 1,47 кв. км у вересні.

Експерти також підкреслюють, що використовувана методологія картографування може занижувати реальні досягнення України. Справа в тому, що аналітики фіксують максимальні оцінки просування російських сил і коригують дані лише після появи достатньої кількості підтверджень з відкритих джерел про втрату ними контролю над позиціями.

Крім того, лінія фронту залишається нестабільною і фрагментованою, що ускладнює точну оцінку фактичного контролю над територіями. Незважаючи на розбіжності між даними української сторони та оцінками ISW, аналітики вважають лютневі успіхи України в 2026 році значущими.

Водночас експерти не очікують, що локальні контратаки переростуть у масштабний наступ. На їхню думку, російські сили, ймовірно, зосередяться на стабілізації оборони.

Проте в ISW зазначають: нещодавні просування української армії порушили плани Росії щодо підготовки до весняно-літньої кампанії 2026 року і змусять російські війська спочатку зміцнити оборонні рубежі, перш ніж робити спроби повернути втрачені позиції.

Скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас: думка аналітиків

При збереженні поточної динаміки РФ знадобиться більше двох років, щоб повністю окупувати Донецьку область. Про це заявив співзасновник моніторингового проекту DeepState Руслан Мікула.

На даний момент під контролем Сил оборони України залишається близько 21,5% Донецької області.

За словами Руслана Мікули, саме темпи просування в 2025 році можна вважати показовими для подальших прогнозів. Якщо вони збережуться на нинішньому рівні, російській армії буде потрібно не менше 742 днів, тобто близько двох років, щоб повністю захопити Донецьку область.

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Як раніше писав Главред, плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

Крім того, російські війська роблять спроби оточити Мирноград Донецької області, намагаючись увійти в місто з різних напрямків, замість лобових атак.

Нагадаємо, що на Південно-Слобожанському напрямку РФ активізувала атаки, намагаючись використати чисельну перевагу. Основні спроби прориву фіксувалися біля Вулчанська.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

