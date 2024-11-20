Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна уразила понад чверть основних військових кораблів РФ - розвідка Британії

Анна Косик
20 листопада 2024, 14:01
180
Ефективність українських операцій у морі проти флоту РФ зберігається на високому рівні.
Черноморский флот РФ
Росії довелося переміщати свої кораблі через страх нових ударів українських сил / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що повідомили у розвідці:

  • Україна виснажила військово-морський потенціал РФ
  • 25% основних кораблів РФ у Чорному морі знищено або пошкоджено
  • Російський флот все ще може наносити потужні удари по Україні

Країна-агресор Росія вважала своє військово-морські сили та Чорноморський флот невід'ємними складовими своєї могутності. Однак після початку повномасштабного вторгнення українські сили почали руйнувати уявлення РФ.

Як повідомили у зведенні розвідки міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X, попри перевагу російського флоту, ВМС України за 1000 днів війни повністю знищили або пошкодили більше 25% основних військових кораблів Росії, які перебувають у Чорному морі. Зокрема, так затонув флагман РФ крейсер "Москва".

відео дня

Через такі втрати у морі Кремль був змушений перемістити усі свої основні кораблі з бази у Севастополі до Новоросійська, що у східній частині Чорного моря. Змінили райони своєї дислокації і російські підрозділи, які діяли у регіоні.

"Незважаючи на те, що Чорноморський флот Росії на даний момент обмежений східною частиною Чорного моря, він зберігає здатність наносити дальні удари по території України на підтримку наземних операцій", - попередили в Міноборони Британії.

Знищення флоту Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в ВМС України підтвердили знищення майже трьох десятків кораблів Чорноморського флоту РФ. Основними цілями ударів ЗСУ були ракетоносці, оскільки вони становлять найбільшу загрозу.

Раніше також українська атака БпЛА на базу Каспійської флотилії ВМФ Росії в Дагестані викликала серйозне занепокоєння у військового та політичного керівництва країни-агресора. В Каспійську пошкоджено щонайменше два російські фрегати класу "Гепард".

Напередодні командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" із позивним "Тринадцятий" розповів, що наразі ворожий флот повністю заблокований і не виконує свої функції. Це обумовлено тим, що росіяни бояться використовувати кораблі, щоби не потрапити під удар Сил оборони України.

Інші новини про ураження кораблів РФ:

Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Чорноморський флот військові кораблі ВМС України чорноморський флот РФ новини України війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Різні типи ракет": РФ може масовано вдарити по Україні 20 листопада: що відомо

"Різні типи ракет": РФ може масовано вдарити по Україні 20 листопада: що відомо

15:59Україна
Енергетика України на межі збою: удари РФ мають серйозні наслідки - ЗМІ

Енергетика України на межі збою: удари РФ мають серйозні наслідки - ЗМІ

15:55Україна
Якою буде зима 2025 в Україні: кліматолог Засядько дала прогноз

Якою буде зима 2025 в Україні: кліматолог Засядько дала прогноз

15:50Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Творить дива: для чого додавати оцет до картоплі при варінні

Творить дива: для чого додавати оцет до картоплі при варінні

Батареї можуть стати гарячішими в рази: сантехнік поділився секретом

Батареї можуть стати гарячішими в рази: сантехнік поділився секретом

Водіям на замітку: хто може не використовувати ремінь в авто - штрафу не буде

Водіям на замітку: хто може не використовувати ремінь в авто - штрафу не буде

Фінансовий гороскоп на 2025 рік: кому Зелена Змія принесе багатство

Фінансовий гороскоп на 2025 рік: кому Зелена Змія принесе багатство

"Йти працювати двірником": зірка серіалу "Свати" не повернеться до РФ

"Йти працювати двірником": зірка серіалу "Свати" не повернеться до РФ

Останні новини

16:08

Час має вирішальне значення: коли найкраще продавати автомобіль - названо місяць

15:59

"Різні типи ракет": РФ може масовано вдарити по Україні 20 листопада: що відомо

15:55

Коштують тисячі гривень: які найдорожчі ялинкові іграшки з СРСР можна продати

15:55

Енергетика України на межі збою: удари РФ мають серйозні наслідки - ЗМІ

15:50

Серіал "Прикордонники" став найпопулярнішим тайтлом жовтня на Київстар ТБ

Якою буде зима 2025 в Україні: кліматолог Засядько дала прогнозЯкою буде зима 2025 в Україні: кліматолог Засядько дала прогноз
15:41

Українські підприємці обурені критикою антикорупціонера Шабуніна: приватна власність має бути захищеною

15:35

MONATIK, DOROFEEVA, KOLA зіграють казкових духів у святковому проєкті "Різдво. Ти не один"

15:32

Перша леді Зеленська вигуляла шикарну вишиванку "Рішельє"

15:03

Це не через ядерку: стала відома причина закриття посольства США у Києві - ЗМІ

Реклама
15:01

Як створюють прогноз погоди: синоптик озвучила закулісся роботи метеорологів

14:59

Не до миру: Ердоган розкритикував Байдена за дозвіл на удари ATACMS по РФ

14:59

"На нас чекає новий етап війни": коли закінчиться війна і чим почнеться 2025 рік

14:35

Посольства масово закриваються: РФ готова завдати масованого ракетного удару

14:32

Повне зникнення Середземного моря: вчені повідомили про небезпеку

14:22

Коли українці святкуватимуть День Святого Миколая в 2024 році: нова дата

14:09

Колір диму з вихлопної труби: як розпізнати несправності авто за кілька секунд

14:01

Україна уразила понад чверть основних військових кораблів РФ - розвідка Британії

13:49

"Скакав по бабах": Аллі Пугачовій приписують роман із відомим співаком

13:43

Ще одна категорія отримає право на відстрочку від мобілізації - рішення Ради

13:29

Загроза масованої атаки: запасів РФ вистачить на кілька хвиль ударів - Згурець

Реклама
13:15

ЗСУ рятують Сумщину: у Брянській області знищено важливий арсенал РФ - Жмайло

13:02

Трамп проведе сильні переговори з Путіним, Байден йому підіграв - Bloomberg

12:55

Гороскоп на завтра 21 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Левам - удача

12:46

Києву доведеться змиритися: війна може закінчитися 2025 року - The Economist

12:29

Задля перемоги: в Британії змінили політику щодо Storm Shadow – The Times

12:25

В Україні "впала" ціна на один популярний овоч: скільки коштує тепер

12:06

"Треба робити ставку на життя": ЗСУ можуть залишити важливе місто - експерт

12:00

"На щиті": на фронті загинув відомий український актор - деталі

12:00

Дозвіл США бити вглиб Росії розблокує аналогічні рішення країн ЄвропиПогляд

11:58

Росія випустила 122 "Шахеда" та ракети для атаки по Україні: скільки цілей збито

11:56

Уже чотири посольства в Києві закрито через загрозу ракетного удару: що відомо

11:47

Колишній янгол Victoria's Secret втратила дитину

11:16

ЗСУ успішно звільняють Харківщину: де просунулися сміливі воїни - аналітики ISW

11:06

Довгонога красуня: донька Орбакайте стає копією мами

11:03

Дмитро Кулеба показав своє перше татуювання - що і де набив ексміністр

11:01

Китайський гороскоп на завтра 21 листопада: Драконам - фінансові проблеми, Півням - сімейні суперечки

10:54

РФ готова завершити війну в Україні: у Reuters назвали п'ять умов Путіна

10:49

Можна довірити все: 3 найнадійніші знаки зодіаку

10:39

Путіністка Успенська заарештувала власну доньку

10:30

Світло буде весь день: в деяких областях України скасували графіки відключень

Реклама
10:16

Ситуація на Курщині загострюється: РФ просувається до українського виступу - ISW

09:57

Беремо куряче філе і готуємо райську страву на Новий рік 2025 - швидко і смачноВідео

09:54

У РФ готова авіація та ракети: у ЦПД закликали українців реагувати на тривоги

09:50

Вибухи і густий дим: в ГУР вдарили по командному пункту угруповання військ РФВідео

09:44

Навіщо потрібно класти пляшку з водою в бачок унітазу

09:03

Конденсат і цвіль зникнуть назавжди: чим потрібно обприскати вікна

09:00

Загроза серйозна: посольство США попередило про можливий ракетний удар РФ

08:52

Агресори з Росії з самого ранку кошмарять Київ дронами: які наслідки атакиФото

08:43

Путін може вирішити закінчити війну в Украні: Зеленський сказав, до чого тут Трамп

08:37

Карта Deep State онлайн за 20 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Новий рік 2025
У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти