Україна уразила понад чверть основних військових кораблів РФ - розвідка Британії

Ефективність українських операцій у морі проти флоту РФ зберігається на високому рівні.

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Росії довелося переміщати свої кораблі через страх нових ударів українських сил / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що повідомили у розвідці:

Україна виснажила військово-морський потенціал РФ

25% основних кораблів РФ у Чорному морі знищено або пошкоджено

Російський флот все ще може наносити потужні удари по Україні

Країна-агресор Росія вважала своє військово-морські сили та Чорноморський флот невід'ємними складовими своєї могутності. Однак після початку повномасштабного вторгнення українські сили почали руйнувати уявлення РФ.

Як повідомили у зведенні розвідки міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X, попри перевагу російського флоту, ВМС України за 1000 днів війни повністю знищили або пошкодили більше 25% основних військових кораблів Росії, які перебувають у Чорному морі. Зокрема, так затонув флагман РФ крейсер "Москва".

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Через такі втрати у морі Кремль був змушений перемістити усі свої основні кораблі з бази у Севастополі до Новоросійська, що у східній частині Чорного моря. Змінили райони своєї дислокації і російські підрозділи, які діяли у регіоні.

"Незважаючи на те, що Чорноморський флот Росії на даний момент обмежений східною частиною Чорного моря, він зберігає здатність наносити дальні удари по території України на підтримку наземних операцій", - попередили в Міноборони Британії.

Знищення флоту Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в ВМС України підтвердили знищення майже трьох десятків кораблів Чорноморського флоту РФ. Основними цілями ударів ЗСУ були ракетоносці, оскільки вони становлять найбільшу загрозу.

Раніше також українська атака БпЛА на базу Каспійської флотилії ВМФ Росії в Дагестані викликала серйозне занепокоєння у військового та політичного керівництва країни-агресора. В Каспійську пошкоджено щонайменше два російські фрегати класу "Гепард".

Напередодні командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" із позивним "Тринадцятий" розповів, що наразі ворожий флот повністю заблокований і не виконує свої функції. Це обумовлено тим, що росіяни бояться використовувати кораблі, щоби не потрапити під удар Сил оборони України.

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Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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