Визнання РФ "ЛДНР" і звернення до Путіна: у Держдумі закликали зробити "крок вперед" щодо Донбасу

Держдума 15 лютого розгляне проекти звернення до Путіна про визнання Москвою "ЛДНР" / Reuters

Лідер фракції КПРФ у Держдумі Геннадій Зюганов назвав "дуже тривожною" ситуацію на території України і вважає, що голосування за проекти постанови щодо звернення до Володимира Путіна про визнання так званої "державності" "ЛДНР" на окупованому Донбасі нібито стане "кроком вперед". За його словами, мовляв, немає часу затягувати цей процес.

Як повідомляє РИА Новости, Зюганов вважає нібито прогресом голосування в російській Держдумі за один з двох запропонованих проектів постанови щодо "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".

читайте такожНемає жодних "ЛДНР", а окуповані ОРДЛО - територія України: у Раді готують документ щодо Донбасу"Ситуація в Україні дійсно дуже тривожна. Наша ініціатива давно відома, ми з нею виступали багато разів. Прийняття будь-якого з них (проектів за зверненням до президента) - це крок вперед. Часу немає тягнути", - сказав політик.

При цьому глава комітету Думи у справах СНД Леонід Калашников стверджує, що в Компартії не бачать сенсу в додаткових консультаціях з МЗС РФ щодо питання "ЛДНР", як пропонується в другому проекті постанови.

"КПРФ планує направити свій проект відразу президенту, а на комітет щодо СНД надійшов ще один проект. Згідно з ним потрібно відправити документ до МЗС. Для більш глибокого опрацювання", - підкреслив Калашников.

Реклама

Плани в Держдумі про визнання Росією "ЛДНР"

Депутати від фракції КПРФ (Комуністична партія) 19 січня внесли до Державної Думи проект звернення до президента Путіна про офіційне визнання Москвою так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованих Росією окремих районах Донбасу.

У документі наголошується, що депутати просять главу РФ визнати "утворення" на Донбасі у якості "самостійних, суверенних і незалежних" держав.

Також вони закликають Путіна провести перемовини з главами "ЛДНР" з метою закріплення юридичних основ для подальшої співпраці.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що Москва поки що не планує визнавати "ДНР" та "ЛНР", оскільки вони, мовляв, самостійно відкликали результати своїх "референдумів про незалежність" ще у 2014 році під час підписання Мінських угод.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що визнання РФ "ЛДНР" на окупованому Донбасі стане виходом Москви з Мінських угод.

Комітет Держдуми РФ у справах СНД 14 лютого затвердив два проекти постанови звернення до Путіна про визнання Росією "ЛДНР". Другий проект передбачає попередні консультації з МЗС щодо відповідності документа міжнародним домовленостям, включаючи Мінські угоди. Обидві постанови повинна розглянути Дума вже 15 лютого.

Главред рекомендує: