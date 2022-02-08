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Удар України по Росії та ініціативі "ЛДНР": Гармаш заявив про відмову Києва від "документів" ОРДЛО

8 лютого 2022, 20:18

Київ готовий обговорювати всі ініціативи, над якими працює Тристороння контактна група щодо Донбасу, сказав Сергій Гармаш.

Україна, Росія
Росія розчарована відмовою України від письмових відповідей на "ініціативи ЛДНР" щодо Донбасу - Гармаш / УНІАН

Представники бойовиків "ЛДНР" відправили до ОБСЄ листа, згідно з яким Україна на перемовинах радників лідерів нормандського формату нібито погодилася письмово відповідати на так звані "документи ОРДЛО" щодо Донбасу. Однак Київ не брав на себе подібних зобов'язань. Українська сторона готова до обговорення всіх ініціатив в рамках ТКГ, але не реагуватиме на них у письмовій формі. У комюніке за підсумками паризької зустрічі радників такі домовленості також не зафіксовані. Росія ситуацією розчарована. Про це заявив представник України в перемовинах у рамках мінського процесу Сергій Гармаш.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що російські представники ОРДЛО направили до ОБСЄ заяву, у якій мова йде про, мовляв, згоду Києва на перемовинах радників нормандського формату письмово реагувати на пропозиції "ЛДНР". Але ця інформація є неправдивою, і на засіданні політичної підгрупи в ТКГ Київ письмових відповідей на "документи ОРДЛО" не надавав.

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читайте такожЖодного діалогу з "ЛДНР", поступок по кордонах і суверенітету: Україна оголосила червоні лінії для РФ"Лист Никанорової і Дейнего до ОБСЄ із заявою, що Україна, нібито, під час останньої зустрічі Н-4 у Парижі, взяла на себе зобов'язання письмово відповідати на документи ОРДЛО (що означало б автоматичне визнання Києвом їх суб'єктності як сторони конфлікту і перемовин) виявився правдою. Ось тільки щодо зобов'язань Києва, московські маріонетки видали в ньому бажане за дійсне. Сьогодні відбулося засідання політичної рабгрупи ТКГ. Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не надавала", - сказав Гармаш.

Також він додав, що Україна дійсно реагує на пропозиції щодо вирішення конфлікту і готова їх обговорювати. При цьому у Києва немає зобов'язання стосовно письмової реакції на такі ініціативи, а в комюніке за підсумками зустрічі радників нормандської четвірки у Парижі подібних зобов'язань зафіксовано не було. Росія розчарована цією ситуацією.

"Представник Росії Дмитрієвський наполягав: "Єрмак казав, що Україна реагуватиме на всі пропозиції щодо врегулювання". Так ми і реагуємо. Ми готові обговорювати всі пропозиції, які знаходяться в роботі ТКГ. Але домовленості про письмову форму таких реакцій - немає і не було. Читайте спільне комюніке за підсумками паризької зустрічі Н-4 – там про це ані слова", - підкреслив Сергій Гармаш.

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Зустріч радників "нормандської четвірки" у Парижі щодо Донбасу

26 січня у Парижі відбулися перемовини щодо Донбасу за участю політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Київ у дискусії представив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Від Москви на зустрічі був присутній заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Як розповів Єрмак, сторони поговорили про ситуацію з реалізацією Мінських угод, домовилися про відновлення режиму припинення вогню без попередніх умов, а також висловили намір продовжити діалог з метою пошуку варіантів для запуску "Мінська".

Також представники Києва, Москви, Парижа та Берліна погодили спільну фінальну заяву щодо перемовин.

"Відбулася дуже змістовна, непроста розмова,"аудит" того, що ми маємо на сьогодні,"аудит" виконання, як Мінських домовленостей, так і домовленостей лідерів "нормандського формату" від 2019 року. Було погоджено комюніке фінальне", - заявив Андрій Єрмак.

Делегат Росії Дмитро Козак зробив заяву про те, що учасники дискусії домовилися про дотримання перемир'я на Донбасі і повинні провести нову зустріч вже за 2 тижні у Берліні. У німецькій столиці повинні обговорюватися проблеми реалізації "Мінська".

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