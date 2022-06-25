Ділилися з мирними жителями останньою їжею: захисник Маріуполя зворушив розповіддю про бої в місті

Олег (позивний "Галерея") / скріншот з відео і t.me/polkazov

Бійці полку Нацгвардії "Азов", які неймовірно довго захищали Маріуполь, ділилися останнім шматком їжі з мирними жителями, які стали заручниками розв'язаної Росією війни. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів боєць Олег (позивний "Галерея").

"Ми розуміли чітко, що людям нізвідки брати їжу, вони виявилися заручниками ситуації. Якби ми не допомагали їм - я тоді не розумію взагалі, з якої причини я ношу цю форму", - розповів воїн.

Потім Олег розповів, як у березні під час вилазки із залишками бензину, які вони хотіли віднести маріупольцям, він і побратими вступили в нерівний бій з окупантами.

"Коли під'їжджали до узвозу, який йшов у бік "Азовсталі" - по нас відкрили вогонь з п'ятиповерхівок недобудованих. Ми зупинилися, вийшли з машини, сказали: хлопців, ми свої. Вони сказали нам покласти зброю і зняти бронежилети. Після цього я помітив три "Тигра" ворожих. Ми прийняли рішення не здаватися в полон, обернулися назад, взяли автомати - ну і вони почали нас розстрілювати", ‒ розповідає "Галерея".

Олег отримав п'ять поранень, але, завдяки хоробрим мирним жителям, зумів дістатися по своїх позицій і розповісти про розташування противника.

"Я розумів, що часу у мене мало, у мене було 5 кульових поранень. Я перекинувся через якийсь паркан зліва. Не розумів, куди мені йти. Просто рухався в бік своїх позицій. Я повз, потім падав, знову повз, намагався встати, знову падав. [...] Я приїхав на позиції, розповів друзям, що сталося, своєму взводу. Вони надали мені першу медичну допомогу, наклали три турнікети - на дві ноги і праву руку, руку зашили, забинтували, обробили рани. Але, на жаль, ніхто не розумів в той момент, що у мене таз зламаний. Я сам не розумів. І одна з куль перебувала в стегні, її я самостійно діставав потім вже на "Азовсталі", ‒ розповідає він.

3 червня, після лікування та реабілітації, "Галерея" повернувся на фронт. Чоловік зізнається - зараз він понад усе на світі хоче повернути побратимів, які потрапили в полон до росіян. І паралельно очищати Україну від окупантів.

"Буду тут до тих пір, поки російська армія повністю не піде з території України", ‒ підсумував Олег.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що більшість військових, евакуйованих з Маріупольського заводу" Азовсталь", знаходяться на окупованій території Донецької області.

До того 6 червня український президент Володимир Зеленський розповів ‒ російські окупанти утримують у полоні понад 2 з половиною тисячі українських захисників Маріуполя.

"Там дійсно трохи більше, ніж дві з половиною тисячі. Точніше сказати складно", - говорив український лідер.

Пізніше російський пропагандистський портал ТАСС заявляв - представники командування полку Нацгвардії "Азов", які потрапили в полон після багатоденної облоги в Маріуполі на заводі Азовсталь, зараз знаходяться в слідчому ізоляторі "Лефортово" в центрі Москви

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