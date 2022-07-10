РФ кине сили на повну або часткову анексію Харківщини – ISW/ Reuters, zagorodna.com

Російська влада планує частково чи повністю анексувати Харківську область. Вона не збирається обмежуватися Донбасом та півднем України.

На це вказують дії та заяви окупаційної "влади", яку загарбники призначили на тимчасово зайнятих ними територіях області. До відповідного висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Підтримувана Росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невід’ємною частиною російської землі", вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область", – йдеться у звіті ISW.

Також в Інституті вивчення війни зазначають, що окупаційна "влада" на Харківщині вже вигадала та оприлюднила новий "герб" для регіону, на якому до чинного герба додали двоголового орла. Також на ньому присутні символи із харківського герба XVIII ст.

В ISW наголошують, що така риторика вказує на ширші територіальні цілі Росії.

"Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської Росії, які чітко вказують на анексію… і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей чи навіть утримання півдня України", – зазначають аналітики.

У звіті наголошується, що російські війська 9 липня не здобули якихось успіхів у наступі біля Харкова, проте продовжували вести свої руйнівні атаки, щоб не дати українській армії контратакувати.

За свіжими даними аналітиків американського Інституту вивчення війни станом на 9 липня, карта окупованих територій Харківської області виглядає наступним чином:

ISW

Також в Інституті вивчення війни оприлюднили карту російського вторгнення на територію України станом на 9 травня:

ISW

Раніше повідомлялося, що у місті Харків важка ситуація через постійні обстріли з боку окупаційних військ Росії. Просування військ РФ вглиб Харківської області призвело до того, що вони підтягнули артилерію і б'ють по південних околицях Харкова.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь пояснював, що у ЗСУ є два завдання під Харковом, війська РФ намагаються перешкодити їх виконанню. Посилення обстрілів Харкова може бути пов'язано зі спробою збити темпи контрнаступу ЗСУ в регіоні, яке раніше розвивалося досить успішно.

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