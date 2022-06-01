"Вперше захист дітей - буквальний, зі зброєю в руках": перша леді України зворушила Мережу відео

Олена Зеленська / УНІАН / скріншот з відео

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала зворушливий ролик до Дня захисту дітей, героями якого маленькі українці ‒ саме ті, яким доводиться дорослішати в умовах україно-російської війни. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Перша леді зазначила, що війна змінила мрії маленьких українців, зробила їх дорослими. Якщо раніше хтось хотів нову іграшку, то зараз хоче нарешті побачити свою маму.

"Вчишся в школі, ходиш в спортивну секцію або на танці, записуєш ролики для TikTok, хвилюєшся перед іспитами, радієш канікулам, граєш на піаніно або в футбол, малюєш, вивчаєш робототехніку або програмування, любиш маму і тата, кота і собаку, чекаєш дня народження і літа, мрієш про братика або сестричку, просто мрієш", - написала Зеленська.

Також вона зазначила, що українки давали світу нові життя для процвітання світу. А тепер їм потрібно рятувати своїх крихіток від війни.

"Коли падає перша бомба, ти не можеш в це повірити. "Навіщо нас хочуть вбити?"- питаєш у мами в бомбосховищі. Мама плаче. Але найстрашніше, коли вона не відповідає. Сьогодні - День захисту дітей. І вперше цей захист - буквальний, зі зброєю в руках", - зворушливо вимовила Зеленська.

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Нагадаємо, раніше Олена Зеленська зізналася, що відчуває себе приниженою через те, що повинна ховатися. Хоча це необхідно з міркувань безпеки.

При цьому Зеленська зазначила, що загроза для життя нависла над кожним жителем України. І цього перша леді ніколи цього не пробачить росіянам.

"Ховатися - це приниження. Я відчуваю це приниження щохвилини. Я ніколи цього не пробачу. А загроза для життя постійно існує для кожного з нас-для всіх жінок, чоловіків і дітей України. Очевидно, всіх нас знищити неможливо. І всякий, хто вціліє, назавжди збереже це почуття", – сказала Зеленська.

Пізніше перша леді розповіла про те, що їхня сім'я з президентом Зеленським, як і величезна кількість українських сімей, зараз роз'єднана через війну проти Росії.

"Він (президент України Володимир Зеленський – Главред) живе на роботі. Ми його майже не бачимо. Два з половиною місяці ми взагалі не бачилися, спілкувалися тільки по телефону", - говорить Зеленська.

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