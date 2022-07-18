ЗСУ під Харковом знищили 18-річного десантника-окупанта / УНІАН та Анатолій Штефан

Бійці ЗСУ знищили юного, 18-річного, російського агресора-десантника Артема Пастухова. Про це повідомив полковник ЗСУ та відомий блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") в Twitter.

"Артем Пастухов зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - написав він.

Відомо, що окупант проживав у селі Малокирановка Матвієво-Курганського Ростовської області разом з матір'ю. Відразу ж зі шкільної лави Пастухова закликали служити в десантники.

Пізніше Пастухов підписав контракт і поїхав на війну в Україну. До слова, його мати і вітчим категорично вітали його кар'єру окупанта ‒ так само як і вторгнення РФ в Україну в цілому.

"Я ще пам'ятаю, як він мені в той день, коли вони перетнули державний кордон, дзвонить і каже: "Мама, у тебе тепер в сім'ї два ветерана бойових дій! Ти пишаєшся цим?" Я йому:" Так, синку, я цим пишаюся!"- заявила його мати.

Але Пастухову вийшло повоювати тільки пару місяців. ЗСУ його ліквідували під Харковом ще наприкінці травня.

Російські ЗМІ пишуть, що окупанта поховали в рідному селі "з почестями, під залпи з табельної зброї".

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Нагадаємо, раніше Анатолій "Штефан" Штірліц писав: українські бійці "задвухсотили" чергового російського окупанта - пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України).

Він каже, що Бугай, покинувши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.

До того Штефан писав, що бійці ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта-хвалька, який заявляв, що Росія майже "перемогла" Україну - Олега Доброва.

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