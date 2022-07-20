Тримав за руку загиблого 13-річного сина і читав молитви: окупанти дико обстріляли Харків

У Харкові окупанти влаштували обстріл / ДСНС України

Російські агресори в черговий раз обстріляли харківський житловий масив Салтівка - цього разу снаряди з РЗСВ "Ураган" прилетіли в зупинку громадського транспорту. Як пишуть слідчі місцевої прокуратури, в результаті інциденту загинув 13-річний підліток і подружня пара - 69-річний чоловік і 68-річна жінка.

Прокуратура вже розслідує обстріл окупантами зупинки як порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"На зупинці знаходилися брат з сестрою: 13-річний хлопець загинув на місці, його 15-річна сестра поранена. Крім того, серед постраждалих - 72-річна жінка", ‒ повідомили слідчі.

Як повідомляє Суспільне, батько загиблого підлітка дві години читав молитви над загиблим сином. Він тримав руку загиблого хлопця, а дівчина-поліцейська при цьому тримала руку чоловіка.

Чоловік тримав за руку загиблого сина і читав молитви / В'ячеслав Мавричев / Суспільне

читайте такожМалюка вибуховою хвилею відкинуло на дах: під час обстрілу Харкова загинула батько і 5-місячна дитина

Нагадаємо, раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомляв про те, що росіянам вдалося вийти на відстань, яка дозволяє обстрілювати житлові Картали Харкова з артилерії.

Бої тривають, і захисники України роблять все можливе, щоб не дати російським окупантам можливості просуватися далі.

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначали, що російська влада планує частково або повністю анексувати Харківську область. Вони не збираються обмежуватися Донбасом і півднем України. На це вказують дії та заяви окупаційної "влади", яку загарбники призначили на тимчасово зайнятих ними територіях області.

Інші новини:

Дивіться онлайн новини Харкова