Пригожина вбило Міноборони РФ, ФСБ цього не пробачить – Жданов

Приватна військова компанія "Вагнера" є угрупованням, яке представляє одну з груп Федеральної служби безпеки країни-агресорки Росії, незадоволених певними подіями. Тому ФСБ не пробачить ліквідацію Євгена Пригожина.
Власника ПВК "Вагнера" ліквідувало Міноборони РФ, і саме цій структурі буде мститися російська ФСБ. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.
Він зазначає, що є низка ознак, які вказують на те, що Пригожина ліквідувало саме російське Міноборони.
"На мій погляд, ФСБ не пробачить Міноборони ліквідацію Пригожина. Єдиний нюанс в тому, чи санкціонував його вбивство Путін. На те, що до цього причетне Міноборони, вказують перші фотографії літака Пригожина. На фотознімках можна було побачити інверсійний слід від ракети ППО і відірване крило, яке виглядало як решето – в дрібних отворах, які характерні ураженню забійними елементами ракети ППО", – пояснив Жданов.
Військовий експерт додав, що версія з вибухом всередині літака вже відпала, оскільки, судячи з фотографій, немає руйнувань у відсіках шасі.
"Я вважаю, що ФСБ цього не пробачить. Спецслужба знайде виконавців і показово їх покарає для того, щоб замовники здригнулися в страху", – зазначив експерт.
Жданов не відкидає варіанту, що зараз у країні-агресорці Росії усе йде до боротьби "усіх проти всіх" за владу.
"Причому Путіна взагалі ніхто не братиме до уваги. Клани будуть битися між собою. Але не за Путіна, а за ту владу, яку він мав", – зазначив військовий експерт.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Загибель Пригожина
Ввечері у середу, 23 серпня, з’явилася інформація про те, що у Тверській області у Росії впав літак з Пригожиним. Загинули усі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.
Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомилося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.
Військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК "Вагнера". Відхід вагнерівців з РБ може бути прикриттям для переміщення у Росію для нового бунту. Події в РФ можуть бути стрімкими через зміну балансу між баштами Кремля, вважає Жданов.
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