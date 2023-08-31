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Пригожина вбило Міноборони РФ, ФСБ цього не пробачить – Жданов

Альона Вороніна
31 серпня 2023, 03:30
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Низка ознак вказують на те, що до вбивства ватажка ПВК "Вагнера" причетне саме російське Міноборони, наголосив військовий експерт.
Олег Жданов, Евгений Пригожин
ФСБ не пробачить Міноборони РФ вбивство Пригожина, зазначає військовий експерт Олег Жданов/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Приватна військова компанія "Вагнера" є угрупованням, яке представляє одну з груп Федеральної служби безпеки країни-агресорки Росії, незадоволених певними подіями. Тому ФСБ не пробачить ліквідацію Євгена Пригожина.

Власника ПВК "Вагнера" ліквідувало Міноборони РФ, і саме цій структурі буде мститися російська ФСБ. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Він зазначає, що є низка ознак, які вказують на те, що Пригожина ліквідувало саме російське Міноборони.

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"На мій погляд, ФСБ не пробачить Міноборони ліквідацію Пригожина. Єдиний нюанс в тому, чи санкціонував його вбивство Путін. На те, що до цього причетне Міноборони, вказують перші фотографії літака Пригожина. На фотознімках можна було побачити інверсійний слід від ракети ППО і відірване крило, яке виглядало як решето – в дрібних отворах, які характерні ураженню забійними елементами ракети ППО", – пояснив Жданов.

Військовий експерт додав, що версія з вибухом всередині літака вже відпала, оскільки, судячи з фотографій, немає руйнувань у відсіках шасі.

"Я вважаю, що ФСБ цього не пробачить. Спецслужба знайде виконавців і показово їх покарає для того, щоб замовники здригнулися в страху", – зазначив експерт.

Жданов не відкидає варіанту, що зараз у країні-агресорці Росії усе йде до боротьби "усіх проти всіх" за владу.

"Причому Путіна взагалі ніхто не братиме до уваги. Клани будуть битися між собою. Але не за Путіна, а за ту владу, яку він мав", – зазначив військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Загибель Пригожина

Ввечері у середу, 23 серпня, з’явилася інформація про те, що у Тверській області у Росії впав літак з Пригожиним. Загинули усі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.

Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомилося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

Військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК "Вагнера". Відхід вагнерівців з РБ може бути прикриттям для переміщення у Росію для нового бунту. Події в РФ можуть бути стрімкими через зміну балансу між баштами Кремля, вважає Жданов.

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новини Росії Олег Жданов Євген Пригожин ПВК Вагнер ПВК Вагнера
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