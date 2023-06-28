УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Війна має закінчитися в Москві падінням Путіна": ексдепутат Держдуми описав сценарій

Альона Вороніна
28 червня 2023, 11:44 оновлено 28 червня, 11:48
187
Звільнення усіх територій України недостатньо, щоб вона була в безпеці. Неважливо, де буде проходити лінія фронту, важливо, щоб фронту взагалі не було.
Владимир Путин, Илья Пономарев
Звільнення усіх українських територій недостатньо, щоб Україна була в безпеці, наголосив Пономарьов/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Для того, щоб Україна була у повній безпеці, недостатньо лише звільнити усі українські території, які зараз перебувають під окупацією країни-агресорки Росії. Навіть якщо посунути лінію фронту за межі Української держави, небезпека все одно зберігатиметься.

Ця війна повинна завершитися в Москві падінням режиму російського диктатора Володимира Путіна. Про це сказав координатор політичного центру Легіону "Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

Він не відкидає варіанту, що Україна може опинитися у такій ситуації, в якій зараз перебуває Ізраїль, тобто українці можуть бути у страху постійних ракетних атак з боку країни-агресорки РФ навіть після закінчення війни. Але це станеться лише у тому разі, якщо у Росії не зміниться влада.

"Це може статися тільки в тому випадку, якщо влада в Росії не зміниться. Це одна з причин, чому я постійно говорю про те, що звільнення української території недостатньо, щоб Україна була в безпеці. Зрештою не настільки важливо, де проходитиме лінія фронту – всередині України або по її кордону. Важливо – щоб фронту не було. Тому потрібно докладати всіх зусиль і послідовно реалізовувати продуману стратегію, щоб ця війна закінчилася в Москві падінням путінського режиму", – наголосив Пономарьов.

За словами Пономарьова, потрібно знищити чинну російську владу і вибудувану в РФ імперську систему.

"Існують різні точки зору про те, що буде після цього – Росія розпадеться або залишиться єдиною країною. На це навряд чи можна вплинути. А от вплинути на те, щоб чинна російська влада була знищена, а разом із нею і імперська система, яка зараз існує в Росії, – це завдання нам цілком під силу, ним потрібно займатися", – зазначив ексдепутат Держдуми РФ.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Іллею Пономарьовим:

Ситуація на фронті в Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські військові під час літнього контрнаступу уже звільнили близько 300 квадратних кілометрів територій України, які раніше контролювали російські окупанти. Це більше, ніж РФ окупувала під час "масштабного" зимового наступу російських загарбників.

Генштаб ЗСУ у вівторок, 27 червня, повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти спробували повернути раніше відбиті у них позиції, але не досягли успіху. Крім цього, провалилися їхні наступи ще на двох напрямках. Вороги проводили наступальні дії в районі Мар'їнки (Мар'їнський напрямок) і в напрямку села Рівнопіль (Шахтарський напрямок), але успіху не мали на жодному з них.

Головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус ("Магура") розповів, що українські військові сильно просунулися на Запорізькому напрямку. У вівторок, 27 червня, була доба штурмів, яка пройшла досить успішно.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на середу, 28 червня, пролунала серія потужних вибухів. Попередньо відомо, що була низка "прильотів" по російських окупантах. Також після вибухів почав детонувати боєкомплект загарбників.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Ілля Пономарьов
Реклама

Головне за день

Путіну залишилось недовго, 2024 рік стане для нього останнім - Золотарьов

Путіну залишилось недовго, 2024 рік стане для нього останнім - Золотарьов

12:00 Ексклюзиви
"Війна має закінчитися в Москві падінням Путіна": ексдепутат Держдуми описав сценарій

"Війна має закінчитися в Москві падінням Путіна": ексдепутат Держдуми описав сценарій

11:44 Україна
"Була доба штурмів": ЗСУ сильно просунулися на Запорізькому напрямку – Маркус

"Була доба штурмів": ЗСУ сильно просунулися на Запорізькому напрямку – Маркус

10:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:05

Чоловік показав дешевий трюк, який позбавить від неприємного запаху у взутті

12:43

Авраменко розповів, чи потрібно перейменувати Запоріжжя та БровариВідео

12:39

"Іспанський сором": Руслану висміяли за фото в міні на тлі руїн під БахмутомВідео

12:37

Що означає вислів "гроші не пахнуть": Авраменко пояснив популярну фразуВідео

12:23

Як чистити, коли міняти і навіщо потрібен оцет: як підтримувати йоржик в чистоті

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:15

В Україні офіційно змінять дати трьох свят: Зеленський подав проект у Раду

12:02

"Нібито повинні її слухати": Серга пояснив, чому у Лободи проблеми з публікою

12:00

Путіну залишилось недовго, 2024 рік стане для нього останнім - ЗолотарьовЕксклюзив

11:57

Гороскоп на завтра 29 червня 2023: Рибам – чутливість, Овнам - конфлікт

Реклама
11:46

Без сліз не поглянеш: в мережу злили чесні фото Пугачової

11:44

"Війна має закінчитися в Москві падінням Путіна": ексдепутат Держдуми описав сценарійВідео

11:40

"Куди дивляться санітари?": Кива заявив, що в Україні взяли інтерв'ю у "трупа" Буданова

11:20

Косметолог показала, як відновити палетку, яка засохла: буде як новаВідео

11:07

Суровікін знав про плани Пригожина влаштувати заколот - The New York Times

11:01

Заплатити податки на квартири: скільки в українців залишилося часу

10:57

"Була доба штурмів": ЗСУ сильно просунулися на Запорізькому напрямку – МаркусВідео

10:34

Дівчина поділилася секретом видалення пригорілої їжі і жиру з духовкиВідео

10:33

Експерт пояснив, який у Пригожина був хитрий план з приводу заколоту

10:33

"Глобальні зміни та війна вимагають від України переглянути енергетичну політику", — Кацуба актуально

10:03

З несподіваним візитом до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа

Реклама
09:59

Лише люди з гострим зором зможуть розгадати загадку: потрібно знайти зелену крапку

09:48

Гроші від польського фонду для українок: хто має право на 90 тис. грн

09:46

Війна може закінчитися цього року: Пономарьов описав сценарійВідео

09:07

Ціла серія вибухів: у Мелітополі потужно "прилетіло" по окупантах

09:03

Потрібні сіль та рис: як легко і просто помити пляшки зсередини

08:50

Пригожин зник: літаки ватажка ПВК прилетіли до Білорусі, але його ніхто не бачив

08:20

Путін посилиться, якщо посилиться ПригожинПогляд

08:13

Вагнерівці досі залишаються в Україні – Пентагон

08:12

Ракетний удар по Краматорську: РФ вбила 9 українців, 60 людей пораненоФотоВідео

07:41

Дві рідні сестри з Волині за один місяць втратили на війні своїх чоловіків

07:00

День народження Дантеса: 5 хітів співучого волонтера з українським вайбомВідео

06:48

Навіщо Лукашенко покликав Пригожина у Білорусь: в ISW пояснили, в чому вигода диктатора

06:21

Як добре виглядати в 60 років влітку: 6 незамінних речей для стильного образуФото

06:20

Неспроста у путінських були похоронні обличчяПогляд

04:30

"Путін миттєво може зникнути": диктатору РФ активно шукають заміну – Небоженко

04:00

З Днем Конституції України: яке сьогодні свято і у кого День ангела 28 червня

03:50

Як сказати українською "лєснічна площадка": Авраменко озвучив милозвучний аналог

03:15

Колишня невістка Єлизавети II бореться з раком молочної залози

02:45

Експерт спрогнозував, чи допомагатиме Пригожин Лукашенку своїми бойовиками

02:05

Як зробити щоб шашлик не горів: хитрий фокус дає стовідсотковий результат

Реклама
01:20

"Справа в грошах": політолог пояснив, чого може впасти російський режим

27 червня, вівторок
23:57

Як правильно носити оверсайз футболку: трендові ідеї 2023

23:55

"РФ заслуговує на поразку і трибунал": Зеленський відреагував на теракт у Краматорську

23:16

"Залишився останній аргумент": Кулеба розповів, як Путін може шантажувати Захід

23:13

Війна в Україні зупиниться, коли еліти РФ погодяться на умови Заходу – Небоженко

22:58

Гороскоп на липень 2023 для Левів: розставання, затримка в грошах і великі витратиВідео

22:52

Народжувати буде в Еміратах: Ліндсі Лохан розсекретила стать своєї першої дитини

22:49

Рідкісне фото: Олена Кравець показала, як підросли її двійнята

22:22

В Україні повернули повірку лічильників газу: як не потрапити під штраф

22:16

Гороскоп на липень 2023 для Скорпіонів: доленосні події, удача та поїздкаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти