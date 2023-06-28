"Війна має закінчитися в Москві падінням Путіна": ексдепутат Держдуми описав сценарій

Звільнення усіх територій України недостатньо, щоб вона була в безпеці. Неважливо, де буде проходити лінія фронту, важливо, щоб фронту взагалі не було.

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Звільнення усіх українських територій недостатньо, щоб Україна була в безпеці, наголосив Пономарьов/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Для того, щоб Україна була у повній безпеці, недостатньо лише звільнити усі українські території, які зараз перебувають під окупацією країни-агресорки Росії. Навіть якщо посунути лінію фронту за межі Української держави, небезпека все одно зберігатиметься.

Ця війна повинна завершитися в Москві падінням режиму російського диктатора Володимира Путіна. Про це сказав координатор політичного центру Легіону "Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

Він не відкидає варіанту, що Україна може опинитися у такій ситуації, в якій зараз перебуває Ізраїль, тобто українці можуть бути у страху постійних ракетних атак з боку країни-агресорки РФ навіть після закінчення війни. Але це станеться лише у тому разі, якщо у Росії не зміниться влада.

"Це може статися тільки в тому випадку, якщо влада в Росії не зміниться. Це одна з причин, чому я постійно говорю про те, що звільнення української території недостатньо, щоб Україна була в безпеці. Зрештою не настільки важливо, де проходитиме лінія фронту – всередині України або по її кордону. Важливо – щоб фронту не було. Тому потрібно докладати всіх зусиль і послідовно реалізовувати продуману стратегію, щоб ця війна закінчилася в Москві падінням путінського режиму", – наголосив Пономарьов.

За словами Пономарьова, потрібно знищити чинну російську владу і вибудувану в РФ імперську систему.

"Існують різні точки зору про те, що буде після цього – Росія розпадеться або залишиться єдиною країною. На це навряд чи можна вплинути. А от вплинути на те, щоб чинна російська влада була знищена, а разом із нею і імперська система, яка зараз існує в Росії, – це завдання нам цілком під силу, ним потрібно займатися", – зазначив ексдепутат Держдуми РФ.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Іллею Пономарьовим:

Ситуація на фронті в Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські військові під час літнього контрнаступу уже звільнили близько 300 квадратних кілометрів територій України, які раніше контролювали російські окупанти. Це більше, ніж РФ окупувала під час "масштабного" зимового наступу російських загарбників.

Генштаб ЗСУ у вівторок, 27 червня, повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти спробували повернути раніше відбиті у них позиції, але не досягли успіху. Крім цього, провалилися їхні наступи ще на двох напрямках. Вороги проводили наступальні дії в районі Мар'їнки (Мар'їнський напрямок) і в напрямку села Рівнопіль (Шахтарський напрямок), але успіху не мали на жодному з них.

Головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус ("Магура") розповів, що українські військові сильно просунулися на Запорізькому напрямку. У вівторок, 27 червня, була доба штурмів, яка пройшла досить успішно.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на середу, 28 червня, пролунала серія потужних вибухів. Попередньо відомо, що була низка "прильотів" по російських окупантах. Також після вибухів почав детонувати боєкомплект загарбників.

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