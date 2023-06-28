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"Путін миттєво може зникнути": диктатору РФ активно шукають заміну – Небоженко

Альона Вороніна
28 червня 2023, 04:30
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Проблема не в фігурі самого Путіна, а в тому, хто займе його місце. Тому глава Кремля досі керує Росією, зазначив політолог.
Владимир Путин, Виктор Небоженко
Диктатору РФ активно шукають заміну, зазначає Небоженко/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Російського диктатора Володимира Путіна можуть миттєво викинути з президентського крісла країни-агресорки РФ. Він досі керує Росією тільки тому, що йому поки що не знайшли заміну.

Глава Кремля буде дуже швидко усунений, як тільки буде знайдена форма усунення і наступник. Таку думку висловив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко в інтерв’ю Главреду.

"Справа не в ньому. Це питання дуже легко вирішується у Вашингтоні і в Пекіні. Як тільки буде знайдена форма усунення і наступник, Путін миттєво може зникнути. Проблема не в фігурі самого Путіна, а в тому, хто займе його місце. Вони ніяк домовитися не можуть", – зазначив політолог.

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За його словами, ніхто не хоче другого Путіна – усі хочуть колективного управління.

"А це, думаєте, легко? Ніхто один одному не вірить, а Путіна треба разом скидати. Згадайте, як Сталіна, Леніна, Гітлера прибирали – скрізь було те ж саме. Тобто як тільки буде знайдена заміна Путіну, все піде дуже швидко", – наголосив Небоженко.

Хто такий Віктор Небоженко

Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) – український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія.

Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України.

У 1994-му брав участь в першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми.

З 2003-го – керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, директор Соціологічної служби "Український барометр".

Чи можуть Путіна усунути в РФ

Раніше координатор політичного центру Легіону "Свобода Росії", ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов зазначав, що звільнення ЗСУ тимчасово окупованого країною-агресором РФ півострова Крим стане каталізатором обвалення путінського режиму.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що відбувається у нього в країні. Він не володіє навіть інформацією, яка стосується війни в Україні. Путін є лише номінально президентом, але фактично вже не керує Росією.

Нагадаємо, раніше політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко зазначав, що оточення Путіна і генерали РФ навмисно створюють труднощі главі Кремля, тому що вони незадоволені тим, що його рішення щодо повномасштабної війни проти України завели Росію у глухий кут. Саме тому власник ПВК "Вагнера" Пригожин під час військового заколоту зміг провести вагнерівців майже до Москви й зупинитися лише за 200 км від неї.

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