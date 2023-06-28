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Владу в РФ змінить той, хто буде ближчим до людини з рушницею – Золотарьов

Альона Вороніна
28 червня 2023, 15:39 оновлено 28 червня, 15:44
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Путіна не вийде усунути за допомогою масових протестів – це можна зробити лише у результаті змови у "верхах" і палацового перевороту.
Владимир Путин, Андрей Золотарев
Щоб усунути Путіна, потрібні змова у верхах і палацовий переворот, зазначає Золотарьов/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Російського диктатора Володимира Путіна можна усунути від влади в країні-агресорці Росії лише у результаті палацового перевороту і змови у "верхах". Не варто розраховувати на те, що глава Кремля піде після масових протестів або в результаті активності опозиції.

Ключовим фактором зміни влади в РФ стане той, хто "буде ближчим до людини з рушницею. Про це розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду.

"Згідно з російською традицією – палацовий переворот і змови у "верхах" (стануть каталізатором процесу зміни влади в РФ – ред.). Розраховувати на те, що Путін піде в силу масових протестів, не доводиться. Тут спрацює фактор сили – хто буде ближчим до людини з рушницею, той і може стати ключовим фактором зміни влади в Росії. Минула субота наочно продемонструвала, що навіть відносно невелика, але організована група людей абсолютно без якихось серйозних перешкод (та навіть з ними) здатна дійти до Москви. Тобто це будуть не народні протести і не опозиційна активність", – зазначив Золотарьов.

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Він також висловив думку, що в Росії є люди, які можуть влаштувати змову проти російського диктатора Путіна.

"Враховуючи те, що путінська війна проти України дуже багато зламала в бізнесі, життєвих планах російської еліти, то ці люди, хоч і демонструють зовнішню лояльність, це аж ніяк не означає, що в критичний момент вони підтримають свого президента", – підсумував Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Чи можуть Путіна усунути в РФ

Раніше політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко зазначав, що оточення Путіна і генерали РФ навмисно створюють труднощі главі Кремля, тому що вони незадоволені тим, що його рішення щодо повномасштабної війни проти України завели Росію у глухий кут. Саме тому власник ПВК "Вагнера" Пригожин під час військового заколоту зміг провести вагнерівців майже до Москви й зупинитися лише за 200 км від неї.

Також Небоженко зазначав, що російського диктатора Володимира Путіна можуть миттєво викинути з президентського крісла країни-агресорки РФ. Він досі керує Росією тільки тому, що йому поки що не знайшли заміну. Глава Кремля буде дуже швидко усунений, як тільки буде знайдена форма усунення і наступник.

Нагадаємо, координатор політичного центру Легіону "Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов зазначав, що для того, щоб Україна була у повній безпеці, недостатньо лише звільнити усі українські території, які зараз перебувають під окупацією. Навіть якщо посунути лінію фронту за межі Української держави, небезпека все одно зберігатиметься. Ця війна повинна завершитися в Москві падінням режиму Путіна.

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новини Росії війна в Україні Володимир Путін Андрій Золотарьов
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