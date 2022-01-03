Президент США Джо Байден довго не міг покинути літак: що сталося

Байден довго не міг вийти з літака

Президент США Джо Байден, який сьогодні прилетів до Вашингтона, півгодини не міг залишити літак після посадки через сильний снігопад, повідомляє Independent.

Тридцять хвилин пішло у працівників аеропорту на те, щоб розчистити дорогу і підвести трап до літака.

На кадрах видно, як 79-річний Байден обережно спустився сходами, тримаючись однією рукою за поручень, а іншу підніс до обличчя, щоб закритися від снігу.

Як зазначає видання Daily Mail, супроводжував Байдена агент секретної служби пройшов прямо за президентом по сходах. Зазвичай вони тримаються на відстані декількох футів, щоб не потрапити до кадру. Можливо, це пов'язано з тим, що в березні минулого року президент послизнувся і впав при посадці в літак.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій, підкреслив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

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