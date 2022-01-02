У Зеленського анонсували переговори з Байденом: коли відбудеться діалог президентів

У Володимира Зеленського анонсували переговори з Джо Байденом / Reuters

Розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Джо Байденом відбудеться сьогодні, 2 січня.

Телефонна розмова розпочнеться після 22: 00 за київським часом, йдеться в повідомленні прес-секретаря президента України Сергія Никифорова в Facebook.

"Колеги, вітаю з новорічними святами! Бажаю всім нам тільки хороших новин в 2022-му році! Одна з таких - вже зовсім скоро. Президент Володимир Зеленський і Джо Байден проведуть телефонну розмову сьогодні після 22: 00 за Києвом", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше в Білому домі заявили, що телефонні переговори президента Володимира Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом відбудуться 2 січня.

За інформацією кореспондента Associated Press Дарлін Суперсвілл, в Білому домі розповіли про те, що президенти обговорять посилення військових сил Росії біля кордонів України і підготовку до січневих переговорів Вашингтона і Москви, які повинні посприяти врегулюванню кризи.

Реклама

Як відомо, 30 грудня 2021 року відбулася телефонна розмова глав Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена. В ході розмови американський президент застеріг главу РФ не йти на подальшу військову агресію проти України. Напередодні Нового року Байден детальніше розповів журналістам про бесіду. За його словами, під час телефонної розмови з Путіним він дав зрозуміти главі Кремля, що Росія не може "рухатися по Україні".

Читайте ще: