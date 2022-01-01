"Йому доведеться заплатити високу ціну": Байден порадив Путіну не ризикувати через Україну

Джо Байден повідомив деталі переговорів з Володимиром Путіним / Reuters

Президент США Джо Байден і глава Кремля Володимир Путін в ході телефонних переговорів 30 грудня виклали один одному питання, які викликають заклопотаність у сторін і домовилися почати переговори щодо деяких з них.

Про це Байден розповів в ході спілкування з журналістами в штаті Делавер 31 Грудня, розшифровку бесіди опублікував сайт Білого дому.

"Я ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що якщо він зробить ще які-небудь кроки і вторгнеться в Україну, ми введемо жорсткі санкції. Ми збільшимо нашу присутність в Європі з нашими союзниками по НАТО, і йому доведеться заплатити високу ціну", - сказав Байден.

Також американський лідер зазначив, що у нього склалося враження ніби Путін погодився з тим, що США і РФ, починаючи з середини січня проведуть в Європі три серйозні зустрічі за участю старших посадових осіб, які мають відношення до ОБСЄ, Ради Росія – НАТО, також мова йде про продовження консультацій про стратегічну доктрину відносин двох країн.

читайте такожЗеленський поговорить з Байденом 2 січня: президент США оголосить про підтримку України в боротьбі з РФ"І так, він не висловив незгоди ні з чим з цього. Він виклав деякі зі своїх міркувань щодо НАТО, Сполучених Штатів і Європи, а ми виклали свої. І ми сказали, що почнемо переговори з деяких з цих питань. Але я ясно дав зрозуміти, що вони зможуть відбутися тільки в тому випадку, якщо він деескалує, а не ескалує ситуацію в регіоні", – додав Байден.

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Президент США очікує досягти прогресу в переговорах, але не став відповідати на питання про те, чи загрожують Росії санкції, якщо війська залишаться біля українсько-російського кордону.

"Я не збираюся вести переговори на публіці, але ми ясно дали зрозуміти, що (Путін - ред.) не може, я підкреслюю - не може – просуватися по Україні", – сказав президент США.

Нагадаємо, телефонна розмова президента США Джо Байдена і господаря Кремля Володимира Путіна відбувся 30 грудня. В ході діалогу, який був ініційований Путіним, сторони обговорили "гарантії безпеки" Російській державі та Україні.

У Білому домі сказали, що Байден попередив Путіна про рішучі дії західного світу у разі військового вторгнення Росії в Україну.