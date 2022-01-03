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Закінчилася телефонна розмова Зеленського з Байденом: про що говорили президенти

3 січня 2022, 00:12

Білий дім повідомив перші результати бесіди лідерів України та США.

Байден і Зеленський
Байден і Зеленський провели переговори / УНІАН

У неділю, 2 січня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з українським колегою Володимиром Зеленським.

Під час бесіди американський лідер ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, повідомляє пресслужба Білого дому.

Також лідери країн висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які почнуться наступного тижня з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність, в НАТО через Раду Росія - НАТО і в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"Президент Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їх союзників і партнерів принципу "нічого про вас без вас". Він підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Він також висловив підтримку заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активну дипломатію для просування імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату.", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 30 грудня 2021 року відбувся черговий Телефонний розмова глав Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена. В ході розмови американський президент застеріг главу РФ не йти на подальшу військову агресію проти України.

Напередодні Нового року Байден детальніше розповів журналістам про бесіду. За його словами, під час телефонної розмови з Путіним він дав зрозуміти главі Кремля, що Росія не може "рухатися по Україні".

Автор: Сергій Кущ
viber
Володимир Зеленський Джо Байден новини України
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