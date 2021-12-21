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США вдарять по постачанню смартфонів та авіазапчастин до Росії - Reuters

21 грудня 2021, 23:21

Заходи проти Росії, які обговорюються на зустрічі в Білому домі - містять в собі жорсткий експортний контроль.

США, Росія, прапори
США пригрозили жорстким експортним контролем / Getty Images

У США заговорили про можливість введення жорсткого експортного контролю Росії, якщо вона вдасться до повномасштабної війни з Україною - це стане доповненням до економічних санкцій проти країни, пише Reuters.

Заходи проти Росії, які обговорюються на зустрічі в Білому домі - містять в собі жорсткий експортний контроль, який може обмежити країну в поставках промислових і споживчих технологій.

Відзначається, що Росію планують обмежити в імпорті мобільних телефонів основних компонентів літаків і автомобілів, а також матеріалів з багатьох інших секторів. Це може серйозно вплинути на споживачів з Росії, промислові підприємства і зайнятість.

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У той же час адміністрація Байдена розглядає блокування доступу компанії Huawei до передових напівпровідників, що містять в собі американські деталі. США планують провести консультації з ключовими партнерами в Європі та Азії, які можуть бути причетні до заходів, щоб скоординувати свої зусилля там, де це необхідно.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій, підкреслив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що біля українських кордонів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент як мінімум в 500-600 тисяч. Щоб наростити наступальні сили, Москві буде потрібно більше 24 годин.

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