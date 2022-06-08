Президент Польщі Дуда вирушає в тур Європою, щоб переконати зробити Україну кандидатом ЄС

Анджей Дуда / president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Як повідомляється на сайті канцелярії польського президента, спочатку Дуда відправиться до Португалії, де зустрінеться з прем'єром Антоніу Коштою, після чого прибуде до Італії для переговорів з президентом країни Серджо Матареллою.

Також глава Польщі відправиться до Румунії для участі в саміті "Бухарестської дев'ятки".

Дуда планує обговорити в Португалії та Італії питання про вивезення продовольства з України.

читайте такожПольща готова стати гарантом безпеки України-Дуда

Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянута заявка України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес, а й борг Європи.

Читайте також: