"Анджей Дуда - українець": рашисти в істериці розповсюджують фейки про президента Польщі

У РФ вважають Анджея Дуду українцем / Колаж Главред

Російські пропагандисти поширюють фейки про те, що президент Польщі Анджей Дуда має українське походження. Для цього навіть відкопали старий фейк нібито про його діда. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У РФ переконують, що дідом Анджея Дуди є Михайло Дуда, який був командиром Української Повстанської Армії, воював з поляками та брав участь у подіях на Волині в 1943 році.

Пропагандисти стверджують, що Дуда був вихований дідом "у дусі нацизму", тому нині він так підтримує Україну, а якщо дослівно, то "українських неонацистів".

Сам же Дуда спростував цю інформацію ще сім років тому і повідомив, що його дідусем є Алоіз Дуда, який жив у Старому Сончі на помер у 1992 році.

Михайло Дуда, про якого так волають рашисти, помер ще у 1950 році і не мав жодної дитини.

Російські пропагандисти просто намагаються дискредитувати українсько-польські дружні відносини.

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Нагадаємо, у РФ поширювали фейк про те, що Вашингтон і Варшава планують встановити "військово-політичний контроль Польщі" над її нібито "історичними володіннями" в Україні. Згідно з фейковим планом, який озвучує розвідка РФ, Польща нібито хоче ввести свої війська в західні області України під гаслом "захисту від російської агресії".

Також стверджується, що розмови про мандат цієї місії Польща нібито веде з адміністрацією Байдена. Таку місію, стверджує РФ, Польща хоче організувати без мандата НАТО, але за участю "бажаючих держав".

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