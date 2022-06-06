Зеленський провів важливі переговори з Дудою: перші подробиці

Повідомляється, що розмова стосувалася поточної ситуації на сході України.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з польським президентом Анджеєм Дудою.
"Поговорив по телефону з Анджеєм Дудою про оборонну співпрацю України та Польщі. Вдячний за його зусилля з консолідації міжнародної підтримки щодо отримання Україною статусу кандидата", - зазначив президент у Twitter.
Канцелярія польського президента додала, що сторони обговорювали ситуацію на Донбасі.
"Розмова стосувалася поточної ситуації на сході України, подальших дій обох країн і нашої підтримки України", - йдеться в повідомленні.
читайте такожПольща готова стати гарантом безпеки України-Дуда
Підтримка Польщі у війні з Росією
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анжей Дуда за кілька годин до нападу росіян 24 лютого був у столиці України і встиг її покинути.
"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми покинули Україну буквально за кілька годин до того, як воно сталося. Прощати, Володимир Зеленський сказав мені, що він упевнений, що Україна буде атакована в найближчі кілька годин. Це була дуже зворушлива зустріч і зворушливий момент для мене", - заявив політик.
За словами президента Польщі, президент Зеленський був упевнений, що українська армія зможе вистояти проти російських військ.
22 травня Дуда прибув з раптовим офіційним візитом до Києва на знак підтримки України. Разом з президентом Зеленським польський лідер прибув до Верховної Ради і виступив перед парламентарями. Він заявив, що ніхто не зможе порушити єдність українського і польського народів.
Читайте також:
- "Можливо, бачимося Востаннє": Дуда заявив, що Зеленський знав про війну і попрощався перед нею
- "Ніхто не може порушити нашу єдність": Дуда і Зеленський виступили в Раді з яскравими промовами
- "Путінський Привіт" Зеленському і Дуді: РФ завдала потужного ракетного удару по Україні