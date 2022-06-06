Зеленський провів важливі переговори з Дудою: перші подробиці

Зеленський та Дуда / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з польським президентом Анджеєм Дудою.

"Поговорив по телефону з Анджеєм Дудою про оборонну співпрацю України та Польщі. Вдячний за його зусилля з консолідації міжнародної підтримки щодо отримання Україною статусу кандидата", - зазначив президент у Twitter.

Канцелярія польського президента додала, що сторони обговорювали ситуацію на Донбасі.

"Розмова стосувалася поточної ситуації на сході України, подальших дій обох країн і нашої підтримки України", - йдеться в повідомленні.

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Підтримка Польщі у війні з Росією

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анжей Дуда за кілька годин до нападу росіян 24 лютого був у столиці України і встиг її покинути.

"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми покинули Україну буквально за кілька годин до того, як воно сталося. Прощати, Володимир Зеленський сказав мені, що він упевнений, що Україна буде атакована в найближчі кілька годин. Це була дуже зворушлива зустріч і зворушливий момент для мене", - заявив політик.

За словами президента Польщі, президент Зеленський був упевнений, що українська армія зможе вистояти проти російських військ.

22 травня Дуда прибув з раптовим офіційним візитом до Києва на знак підтримки України. Разом з президентом Зеленським польський лідер прибув до Верховної Ради і виступив перед парламентарями. Він заявив, що ніхто не зможе порушити єдність українського і польського народів.

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