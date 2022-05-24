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На Заході не доб'ються капітуляції України перед Путіним: Росія повинна відповісти за все - Дуда

24 травня 2022, 17:03

Мирна угода України з Росією не повинна бути продиктована втратою Києва своїх територій, сказав Анджей Дуда.

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Росія повинна відповісти за свої злочини в Україні - Дуда / Колаж Офіс президента, УНІАН

Навряд чи Україна погодиться на умови миру з Росією, які передбачали б втрати територій. І якщо окремі політики на Заході вважають, що Київ можна змусити піти на такий крок, вони глибоко помиляються. Москва повинна понести покарання за вбивство росіянами українців. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Як повідомляє rp.pl, він розповів про те, що не вірить у згоду України на умови миру, що передбачають відмову від її територій. І політики на Заході, які закликають до таких поступок Путіну, роблять абсолютно неправильні заяви.

читайте також"Україна не торгує суверенітетом": Подоляк різко відповів на статтю в The New York Times"Я не вірю, що (українці) погодяться на умови миру, який полягатиме у тому, що росіяни віднімуть більше квадратних кілометрів української землі... якщо сьогодні хтось із політиків на Заході розраховує змусити українців поступитися Путіну, як це нещодавно було чутно від пана (колишнього прем'єра Італії) Берлусконі, то це цілком невірно", - сказав Дуда.

Глава польської держави заявив про 100% підтримку України і акцентував увагу на тому, що Росія повинна бути покарана за вбивство українців. Світ не повинен мовчати. Треба, щоб Москва понесла покарання за свої злочини, включаючи виплату військових репарацій і фінансування відновлення української держави.

"Я не можу погодитися - у тому числі і як сусід Росії - з тим, що Росія може безкарно порушувати норми міжнародного права, і світ з цим погодиться. Я не можу змиритися з тим, що Росія вбиває людей в Україні, а світ робить вигляд, що цього не бачить, щоб не було наслідків для вбивць, щоб Росія не виплачувала військові репарації за завдані Україні збитки, щоб не змушувати її просто фінансувати відновлення України", - підкреслив Анджей Дуда.

Дивіться відео Главред - Україна буде готова завдати військової поразки Росії

Перемога України над Росією турбує Захід

Американське видання Politico 16 травня опублікувало матеріал під назвою "Лідери Європи втрачають ключ до України". У статті мова йшла про те, що Росія зазнає невдач на фронті, і в підсумку може програти війну проти України. На Заході стурбовані подібним сценарієм, оскільки хотіли б відновити енергетичні зв'язки з Москвою, і побоюються ядерної ескалації. Як стверджують журналісти, низка політиків виступає за закінчення війни зі "збереженням обличчя Москві" навіть у тому випадку, якщо це коштуватиме Україні територій.

У Офісі президента у відповідь на статтю Politico сказали, що Київ не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя Москві" після військових злочинів російських військ у Бучі та Маріуполі. Радник керівника Офісу Михайло Подоляк підкреслив, що якщо деякі політики Європи хочуть віддати свої території Росії, то це справа тих, хто їх обирав.

Пізніше в The New York Times з'явився матеріал, в якому йдеться про те, що перемога Києва у війні з Москвою і повернення захоплених ще у 2014 році територій нібито є нереальною метою. На думку журналістів, Путін не може піти на поступки, оскільки володіє ядерною зброєю.

Інші новини:

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