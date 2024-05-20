Офіційно: президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув разом з усіма, хто був на борту гелікоптера, що зазнав аварії 19 травня. Віце-президент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив цю інформацію.
Мансурі також заявив, що внаслідок аварії ніхто не вижив.
Як пише видання Mehr, пасажирами вертольота, крім Раїсі, були: міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі та аятола провінції Тебріз Алі Хашим.
Tasnimnews повідомляє, що тривають спроби впізнати тіла всіх жертв аварії гелікоптера з президентом Ірану.
"На жаль, у жодного з пасажирів цього вертольота не виявлено життєвих показників, а ознаки вказують на те, що всі вони загинули", - ідеться в повідомленні.
За годину іранський уряд виступить із заявою, повідомила ISNA.
Відповідно до іранської Конституції, тепер повноваження президента переходять до першого заступника. З 2021 року цю посаду обіймає Мохаммад Мохбер. Як пише ISNA, в Ірані скликане екстрене засідання уряду.
Що сталося з гелікоптером Раїсі
19 травня, вертоліт, на борту якого, ймовірно, перебував іранський президент Раїсі, здійснив жорстку посадку в іранській провінції Східний Азербайджан.
Інцидент стався поблизу міста Джольфа - за 600 кілометрів на північний захід від Тегерана на кордоні з Азербайджаном. У цьому вертольоті Раїсі летів з Азербайджану.
Вранці 20 травня стало відомо, що турецький безпілотник, імовірно, виявив у горах поблизу кордонів Ірану з Азербайджаном і Туреччиною місце падіння гелікоптера іранського президента.
Рятувальники побачили вертоліт з відстані близько 2 кілометрів. На той час з моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.
За даними ЗМІ, на місці аварії "жодних ознак життя" не виявили.
Хто такий Ібрагім Раїсі?
Ібрагім Раїсі - іранський політичний, духовний, релігійний і державний діяч. Президент Ірану з 3 серпня 2021 року, пише Вікіпедія.
Представник ультраконсервативного політичного крила. Виступає проти Заходу, має авторитет у Корпусі вартових ісламської революції.
З 2019 року внесений до санкційних списків США та Євросоюзу.
Інші новини:
- Чи буде велика війна між Іраном та Ізраїлем: у Байдена зробили прогноз
- Атака Ірану на Ізраїль: як конфлікт вплине на ситуацію в Україні
- Росія могла недоотримати від Ірану "Шахеди": Коваленко назвав ознаки
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред