Офіційно: президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

Пасажирами гелікоптера, крім Раїсі, були міністр закордонних справ, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан і аятола провінції Тебріз.

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Ібрагім Раїсі загинув внаслідок аварії гелікоптера / Колаж: Главред, фото: Tasnimnews, Вікіпідія

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув разом з усіма, хто був на борту гелікоптера, що зазнав аварії 19 травня. Віце-президент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив цю інформацію.

Мансурі також заявив, що внаслідок аварії ніхто не вижив.

Як пише видання Mehr, пасажирами вертольота, крім Раїсі, були: міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі та аятола провінції Тебріз Алі Хашим.

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Tasnimnews повідомляє, що тривають спроби впізнати тіла всіх жертв аварії гелікоптера з президентом Ірану.

"На жаль, у жодного з пасажирів цього вертольота не виявлено життєвих показників, а ознаки вказують на те, що всі вони загинули", - ідеться в повідомленні.

Фото з місця аварії гелікоптера Раїсі / Tasnimnews

За годину іранський уряд виступить із заявою, повідомила ISNA.

Відповідно до іранської Конституції, тепер повноваження президента переходять до першого заступника. З 2021 року цю посаду обіймає Мохаммад Мохбер. Як пише ISNA, в Ірані скликане екстрене засідання уряду.

Що сталося з гелікоптером Раїсі

19 травня, вертоліт, на борту якого, ймовірно, перебував іранський президент Раїсі, здійснив жорстку посадку в іранській провінції Східний Азербайджан.

Інцидент стався поблизу міста Джольфа - за 600 кілометрів на північний захід від Тегерана на кордоні з Азербайджаном. У цьому вертольоті Раїсі летів з Азербайджану.

Вранці 20 травня стало відомо, що турецький безпілотник, імовірно, виявив у горах поблизу кордонів Ірану з Азербайджаном і Туреччиною місце падіння гелікоптера іранського президента.

Рятувальники побачили вертоліт з відстані близько 2 кілометрів. На той час з моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.

За даними ЗМІ, на місці аварії "жодних ознак життя" не виявили.

Хто такий Ібрагім Раїсі? Ібрагім Раїсі - іранський політичний, духовний, релігійний і державний діяч. Президент Ірану з 3 серпня 2021 року, пише Вікіпедія. Представник ультраконсервативного політичного крила. Виступає проти Заходу, має авторитет у Корпусі вартових ісламської революції. З 2019 року внесений до санкційних списків США та Євросоюзу.

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