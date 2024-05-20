"Жодних ознак життя немає": рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану - ЗМІ

На світанку в понеділок рятувальники побачили вертоліт з відстані близько 2 кілометрів. На той час із моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.

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Гелікоптер із Раїсі на борту зазнав аварії 19 травня / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпідія

Турецький безпілотник, імовірно, виявив у горах поблизу кордонів Ірану з Азербайджаном і Туреччиною місце падіння вертольота президента Ірану, який зазнав аварії 19 травня.

Як пише IRNA, президент Іранського товариства Червоного Півмісяця (IRCS) підтвердив, що рятувальні та пошукові групи впізнали вертоліт президента Ібрагіма Раїсі, що розбився.

АР зазначає, що на світанку в понеділок рятувальники побачили вертоліт з відстані близько 2 кілометрів. На той час з моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.

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За даними ЗМІ, на місці аварії "жодних ознак життя" не виявили.

Командир Корпусу вартових ісламської революції Ірану підтвердив виявлення безпілотником джерела тепла, яке, ймовірно, є уламками вертольота.

Пошуково-рятувальні команди зараз перебувають на шляху до можливого місця аварії. Цю інформацію поки що не підтверджують офіційні джерела.

Дивіться відео - Знайдено розбитий вертоліт Раїсі - ЗМІ опублікували кадри з безпілотника:

Що трапилося з вертольотом Раїсі

19 травня, гелікоптер, на борту якого, ймовірно, перебував іранський президент Раїсі, здійснив жорстку посадку в іранській провінції Східний Азербайджан.

Інцидент стався поблизу міста Джольфа - за 600 кілометрів на північний захід від Тегерана на кордоні з Азербайджаном. У цьому вертольоті Раїсі летів з Азербайджану.

Хто такий Ібрагім Раїсі? Ібрагім Раїсі - іранський політичний, духовний, релігійний і державний діяч. Президент Ірану з 3 серпня 2021 року, пише Вікіпедія. Представник ультраконсервативного політичного крила. Виступає проти Заходу, має авторитет у Корпусі вартових ісламської революції. З 2019 року внесений до санкційних списків США та Євросоюзу.

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