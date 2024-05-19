В Ірані розбився вертоліт президента Раїсі: подробиці інциденту

В Ірані, провінції Східний Азербайджан, зазнав аварії гелікоптер Мі-171 , на борту якого перебував президент Ібрахім Раїсі. Рятувальники їдуть на місце події.
Що сталося з вертольотом Раїсі
Як повідомляє Associated Press із посиланням на іранське телебачення, у неділю, 19 травня, гелікоптер, на борту якого, імовірно, перебуває іранський президент Раїсі, здійснив жорстку посадку в іранській провінції Східний Азербайджан.
Згідно з інформацією агентства, інцидент стався поблизу міста Джольфа - за 600 кілометрів на північний захід від Тегерана на кордоні з Азербайджаном.
Зазначено, що на цьому вертольоті Раїсі летів з Азербайджану. Там він, разом із президентом Алієвим, брав участь у відкритті греблі на річці Арас.
Хто такий Ібрагім Раїсі?
Ібрагім Раїсі - іранський політичний, духовний, релігійний і державний діяч. Президент Ірану з 3 серпня 2021 року, пише Вікіпедія.
Представник ультраконсервативного політичного крила. Виступає проти Заходу, має авторитет у Корпусі вартових ісламської революції.
З 2019 року внесений до санкційних списків США та Євросоюзу.
В аварію потрапив один із вертольотів Раїсі
За інформацією Reuters, потрапив в аварію один із трьох вертольотів кортежу Раїсі.
На місце інциденту прямують рятувальні служби. Чи був Раїсі на борту, невідомо.
Раїсі в порядку - ЗМІ
За даними агентства Mehr, з Ібрагімом Раїсі все гаразд - він прямує в Тембріз у складі свого кортежу.
Іран підтвердив інцидент із вертольотом Раїсі
Міністр внутрішніх справ Ірану підтвердив, що з президентським вертольотом стався інцидент. Рятувальники намагаються дістатися до місця аварії, передає IRIB.
Зазначено, що вертоліт здійснив вимушену посадку через погані погодні умови. Раїсі пересів в автомобіль.
Раїсі поки не вийшов на зв'язок
Зв'язку з президентом Раїсі поки немає - міністр закордонних справ Ірану
Перші кадри пошукової операції
Іранські ЗМІ опублікували відео, імовірно, перших кадрів пошукової операції.
Знайдено літак президента Раїсі
Рятувальники знайшли вертоліт президента Раїсі - він приземлився в районі села Узі, туди відправили рятувальну бригаду - Tasnim
Mehr видалило повідомлення, що президент Ірану Раїсі живий і їде до Табрізу
Mehr видалило повідомлення про те, що президент Ірану Раїсі живий і їде до Табрізу на автомобілі. Ця інформація наводилася на англомовному сайті агентства, але Тегеран інформацію не підтверджував.
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