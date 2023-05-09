УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Ми повинні допомогти Україні в боротьбі": Нідерланди хочуть віддати ЗСУ винищувачі F-16 - прем'єр

Дмитро Відоменко
9 травня 2023, 10:25 оновлено 9 травня, 10:26
139
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте впевнений, що російський диктатор Путін не зупиниться, якщо зможе домогтися успіху у війні проти України.
F16, Нідерланди
Літак F-16 і прапор Нідерландів / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Нідерландський уряд планує передати ВСУ винищувачі моделі F-16 і активно намагається домогтися з союзниками повного консенсусу в даному питанні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє західне новинне агентство Reuters.

"Ми інтенсивно обговорюємо з Данією, Великобританією, деякими іншими сторонами в Європі, а також з США питання про F-16", – сказав він.

За словами Рютте, як і в питанні з постачанням гаубиць і танків, насамперед у питанні з винищувачами потрібно прийти до узгодження між усіма західними партнерами України. Однак конкретної угоди поки немає і переговори тривають.

відео дня

Рютте впевнений, що російський диктатор Путін не зупиниться, якщо зможе домогтися успіху у війні проти України.

"Ми повинні допомогти Україні в цій боротьбі. Якщо Путін досягне успіху в Україні, а я не думаю, що це станеться, він не зупиниться на цьому. Люди хвилюються за власну безпеку в Амстердамі, Берліні, Парижі та у всій Європі", – підсумував нідерландський прем'єр.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію та проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це -на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16.Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

Дивіться відео про те, коли Україні передадуть винищувачі:

Вас може зацікавити:

F-16 винищувач-перехоплювач війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Припинення вогню і мирні переговори в Україні зараз неможливі – генсек ООН

Припинення вогню і мирні переговори в Україні зараз неможливі – генсек ООН

12:08 Україна
"Парад вбивць": у Зеленського рознесли "побєдобєсіє" в Москві після ракетного удару по Україні

"Парад вбивць": у Зеленського рознесли "побєдобєсіє" в Москві після ракетного удару по Україні

10:38 Україна
Валізка Путіна, смішний Шойгу і танк 1940-х років: як пройшов парад на Красній площі

Валізка Путіна, смішний Шойгу і танк 1940-х років: як пройшов парад на Красній площі

10:31 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:08

Припинення вогню і мирні переговори в Україні зараз неможливі – генсек ООН

11:55

Чому не можна прибирати павутину в будинку і що вона віщує

11:50

"Схожа на Путіна - стежить за вами": Галкін повеселив фанатів фото риби, схожої на диктатораВідео

11:47

Пригожин може здати Бахмут і влаштувати путч: Кисельов розкрив сценарій заколоту у РФВідео

11:43

А де, вибачте за слово, армата?Погляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:43

Таку смакоту ви ще не куштували: таємний інгредієнт зробить тушковану капусту незрівнянноюВідео

11:30

Загадка для перевірки своєї уважності: потрібно знайти синє гумове коло в аквапарку

11:27

Тіна Кароль вважає свій виступ на Євробаченні ганьбою: "Мій комплекс меншовартості"Відео

11:20

"Армія біжить": після ігнорування ультиматуму Пригожин видав правду про ситуацію на фронтіВідео

Реклама
11:06

В Україну нарешті йде потепління: синоптики назвали точну датуВідео

10:43

Як кішка дякує господарю: цікаві факти про те, як зрозуміти свого улюбленця

10:38

"Парад вбивць": у Зеленського рознесли "побєдобєсіє" в Москві після ракетного удару по Україні

10:31

Валізка Путіна, смішний Шойгу і танк 1940-х років: як пройшов парад на Красній площіВідео

10:27

Солдати у чорних мішках: у мережі саркастично показали, яким має бути парад в Москві на 9 травня

10:26

"Ми почнемо контрнаступ негайно": Шмигаль заявив, що ЗСУ готуються до успішної операціїВідео

10:25

"Ми повинні допомогти Україні в боротьбі": Нідерланди хочуть віддати ЗСУ винищувачі F-16 - прем'єрВідео

09:56

Велика Британія готується відправити в Україну ракети дальністю до 300 км - The Washington Post

09:48

"Це був не Путін": у ГУР розповіли про двійника диктатора

09:25

"У хід підуть табакерка і шарф": Кисельов описав сценарій повалення Путіна в РФВідео

09:00

В Україні подорожчав продукт, без якого немислима більшість страв: що сталося

Реклама
08:46

"Довго не проживе": Кисельов спрогнозував долю Пригожина, якщо він програє боротьбу за владуВідео

08:36

Втрачені життя дітей – ціна війн в Україні та Карабаху

08:34

"Змінили правила гри" в Україні: в Ірані цинічно похвалилися ефективністю "Шахедів"Відео

08:22

У РФ нічого навмисне підпалювати не треба, там з цим все гараздПогляд

08:00

Як меліса діє на організм людини: побічні ефекти улюбленого чаюВідео

07:50

"Війна пішла не за планом": у Держдепі пояснили ракетний терор РФ проти України

07:41

РФ запустила по Україні 25 ракет, збити вдалося не всі: у Повітряних силах розповіли деталіВідео

07:08

Загадка, яка більшість людей зажене у глухий кут: потрібно за 19 секунд знайти 13 захованих тварин

07:03

США готують пакет військової допомоги на $1,2 млрд для України для посилення ППО: що до нього увійде

06:26

Вранці 9 травня у Києві лунали потужні вибухи, РФ атакувала Україну ракетами: все, що відомо

06:06

"Победобесию" прийшов кінець, і це прекрасноПогляд

03:55

"Там Гітлер доживав віку": аналітик розповів, куди Путін може податися після зміни влади у РФВідео

03:25

Мобілізація 2023: які хвороби звільняють від призову у воєнний час

03:22

Улюблена страва короля Чарльза ІІІ: такий рецепт йому готують кожного ранку - покрокова інструкціяВідео

03:20

Все відбудеться влітку: астрологи назвали місяць початку контрнаступу і небезпечні регіони УкраїниВідео

02:50

Гурт Tvorchi зізнався, що думає про свої шанси на перемогу на Євробаченні-2023Відео

02:20

Росіянам плювати на Путіна: коли диктатор РФ піде, всі з полегшенням перехрестяться – КисельовВідео

00:51

Чому 9 травня ніколи не можна стригти волосся: прикмети і суворі заборониВідео

00:37

Молодий був немолодий: 58-річний Кіану Рівз вперше одружується - ЗМІ

00:10

"Найстрашніше – це повторювати помилки": президент Чехії порівняв дії Путіна з нацизмом ГітлераВідео

Реклама
00:05

Яке взуття буде в моді влітку 2023: 8 трендових моделей, що подарують відчуття свободи

08 травня, понеділок
23:54

Запаморочлива головоломка: тільки генії правильно порахують кавуни за 11 секунд

23:51

Скандал закінчено: на Євробачення до Ліверпуля приїхав несподіваний гість з УкраїниВідео

23:50

Російські авіабомби з "крилами" можуть змінити хід війни в Україні - The Telegraph

23:36

Найщасливіший день 10 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

23:18

Росіяни неабияк запанікували: на вулицях Москви з'явилися загадкові міткиВідео

22:39

Зеленський анонсував серйозні кроки України після доповіді БудановаВідео

22:38

Про що не здогадувалися глядачі: рак і звивиста доля переможця Голосу країни-9 Оксани МухиВідео

22:31

Хто може взяти кермо влади в свої руки після Путіна: Кисельов здивував подробицямиВідео

22:07

Окупанти тікають із Запорізької області: військові РФ масово почали переодягатися в цивільних - мерВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти