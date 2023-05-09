"Ми повинні допомогти Україні в боротьбі": Нідерланди хочуть віддати ЗСУ винищувачі F-16 - прем'єр

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте впевнений, що російський диктатор Путін не зупиниться, якщо зможе домогтися успіху у війні проти України.

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Літак F-16 і прапор Нідерландів / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Нідерландський уряд планує передати ВСУ винищувачі моделі F-16 і активно намагається домогтися з союзниками повного консенсусу в даному питанні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє західне новинне агентство Reuters.

"Ми інтенсивно обговорюємо з Данією, Великобританією, деякими іншими сторонами в Європі, а також з США питання про F-16", – сказав він.

За словами Рютте, як і в питанні з постачанням гаубиць і танків, насамперед у питанні з винищувачами потрібно прийти до узгодження між усіма західними партнерами України. Однак конкретної угоди поки немає і переговори тривають.

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Рютте впевнений, що російський диктатор Путін не зупиниться, якщо зможе домогтися успіху у війні проти України.

"Ми повинні допомогти Україні в цій боротьбі. Якщо Путін досягне успіху в Україні, а я не думаю, що це станеться, він не зупиниться на цьому. Люди хвилюються за власну безпеку в Амстердамі, Берліні, Парижі та у всій Європі", – підсумував нідерландський прем'єр.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію та проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це -на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16.Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

Дивіться відео про те, коли Україні передадуть винищувачі:

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